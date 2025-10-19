Gonzalo Bernardos, economista, firme sobre el futuro de la vivienda: "Vamos a ver a la gente viviendo en rulotes"

El precio de la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones para quienes se plantean comprar un piso o una casa. Ante esta problemática, el economista Gonzalo Bernardos afirma que es necesaria “una intervención gubernamental que ofrezca seguridad jurídica e incentivos fiscales a los propietarios”.

Bernardos asegura que hay que dinamizar el mercado del alquiler desde la raíz para conseguir aumentar la oferta actual de vivienda. Según el experto, los precios son tan elevados porque, actualmente, la demanda es mucho mayor que la oferta disponible; este desajuste da lugar al constante encarecimiento de la vivienda . Sin ir más lejos, el Banco Central Europeo (BCE) indica que en el tercer trimestre de 2025 los datos apuntan a que el precio de la vivienda está sobrevalorado en un 14,3%, tres puntos por encima de los registros del año anterior.

Alternativas

Cada vez son más los jóvenes que se ven sin opciones de adquirir una vivienda y deciden optar por otras alternativas. Según datos de Idealista, la oferta de habitaciones en un piso compartido ha crecido un 24% en el último año. Los pisos compartidos son una de las alternativas favoritas de los jóvenes, pero Bernardos afirma que si los precios de la vivienda no bajan "vamos a ver a la gente viviendo en rulotes".

El problema con la vivienda ha dejado de ser una simple tensión pasajera en el mercado inmobiliario para convertirse en un problema urgente y que deja a miles de personas sin acceso a un derecho fundamental como es un hogar digno.

El futuro de la vivienda

“Podemos hablar de continuidad en el ‘boom’ inmobiliario”, asegura Bernardos, quien estima que este año se habrán vendido unas 780.000 viviendas en España y prevé que en 2026 sean unas 840.000. En cuanto al precio de la vivienda para el año que viene, algunas proyecciones advierten de una subida de alrededor 8%; por lo tanto, inferior a la de este año.