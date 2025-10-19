Paco Ávila, empresario multimillonario, sobre la importancia de la educación financiera: "Cuando mi hija mayor cumpla 16 años va a tener un profesor de finanzas toda la semana"
“El ‘hambre’ de emprender es el mismo en la gente normal que en la gente de ‘pasta’"
Cristina Sebastián
El empresario e inversor Paco Ávila asistió al pódcast ‘Tengo un Plan’, presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez. Durante la entrevista, Ávila se sinceró sobre la educación financiera que planea darle a sus hijas cuando crezcan.
El inversor malagueño ha llegado a crear hasta siete empresas distintas y es uno de los fundadores del Instituto Oficial de Formación Profesional MEDAC. Su patrimonio se puede contar en millones y, consecuentemente, una de sus preocupaciones pasa por la gestión que harán sus hijas de esta riqueza cuando él ya no esté.
Conocimiento financiero
"Mis hijas van a estudiar lo que les dé la gana. Pero mi hija, cuando cumpla los 16, va a tener un profesor de finanzas que venga todas las semanas”, aseguró Ávila. El empresario detalló que prevé educar financieramente a su hija combinando una enseñanza directa y práctica, de manera que exponga constantemente a sus hijas a problemas de naturaleza empresarial.
También, comentó que sus hijas comprenden que tienen que tener un conocimiento financiero: “Saben que ellas tienen que aprender de numeritos”, aseguró durante la charla. Además, reflexionó sobre la importancia de estar de acuerdo con su mujer respecto a la futura educación de sus hijas: “Su madre y yo, que somos la base, lo tenemos clarísimo, estamos de acuerdo”, sentenció.
Ambición y motivación
Los conductores del pódcast le plantearon a Ávila la posibilidad de que sus hijas, conociendo el patrimonio que poseerán, no mostrasen ambición por seguir emprendiendo. Ante esta situación, el empresario se mostró tranquilo y afirmó que no es algo que le preocupe en absoluto: “El hambre de emprender es el mismo en la gente normal que en la gente de ‘pasta’. De lo que más depende es de la educación que te hayan dado” apuntó Ávila.
