El SEPE aclara dudas sobre vacaciones y paro: “No puedes pedir la prestación si aún tienes días por disfrutar”

¿Se puede solicitar el paro si aún quedan días de vacaciones por cobrar? El SEPE lo ha dejado claro en redes sociales: no. Hasta que esos días no pasen, la persona no está en situación legal de desempleo. Además, resuelve nuevas dudas sobre cómo afecta la nueva normativa a quienes trabajan y cobran subsidios.

Vacaciones pendientes: no hay paro hasta que finalicen

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha lanzado una advertencia que muchos desconocen: si tras finalizar un contrato el finiquito incluye días de vacaciones no disfrutadas, no se puede pedir la prestación por desempleo de inmediato.

Esos días de vacaciones, aunque no se trabajen, cuentan como días cotizados. Por lo tanto, la persona debe esperar a que finalicen para poder iniciar el trámite. Una vez terminan, se disponen de 15 días hábiles para solicitar la prestación.

Por ejemplo, si un contrato termina el 30 de septiembre y se abonan 15 días de vacaciones no disfrutadas, la persona podrá pedir el paro a partir del 16 de octubre. Si lo hace antes, la solicitud podría ser rechazada.

¿Y si he trabajado entre medias? Casos reales respondidos por el SEPE

Además de esta aclaración, Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, ha respondido a casos concretos que generan confusión entre los ciudadanos.

Uno de ellos plantea lo siguiente: “He cobrado el subsidio el primer mes, luego trabajé, me despidieron, volví a trabajar en pocos días y no me pagaron porque no estuve de alta en el paro. ¿Puedo reactivar el subsidio?”

Según Maján, todo depende de cuándo se haya solicitado el subsidio y del tipo de empleo:

Con cualquier trabajo por cuenta ajena o propia , el subsidio se suspende automáticamente.

, el subsidio se suspende automáticamente. Si el subsidio se concedió antes del 1 de noviembre de 2024 , todavía es posible compatibilizarlo con un trabajo a tiempo parcial , siempre que se solicite expresamente la compatibilidad.

, todavía es posible , siempre que se solicite expresamente la compatibilidad. Si se trata de un subsidio concedido después de esa fecha, ya no se permite esa compatibilidad. En su lugar, se activa un nuevo sistema de Complemento de Apoyo al Empleo, cuya cuantía varía según diferentes factores.

Ganar 2.000 euros y cobrar el paro al mismo tiempo: así lo explica una experta del SEPE / Eva Abril

En el caso citado, si no se cobró ese mes por no haber solicitado la reanudación del subsidio, la solución es simple: solicitar la reactivación, y se cobrará el pago pendiente.

Cambios clave tras la nueva normativa

Desde el 1 de noviembre de 2024, el sistema ha cambiado. Ya no es posible compatibilizar automáticamente subsidio y trabajo a tiempo parcial en nuevas altas. En su lugar, el SEPE establece un complemento variable que busca incentivar la búsqueda de empleo, pero que introduce más requisitos y trámites.

Tanto si has terminado tu contrato con vacaciones pendientes como si has pasado por varios empleos y subsidios, lo importante es conocer tu situación exacta y respetar los plazos. Un error en la solicitud puede retrasar el cobro o suponer la pérdida de una mensualidad.