José Elías carga contra la Lista Forbes: "Los empresarios de verdad no salen ahí"

José Elías ha hecho en las últimas horas unas polémicas declaraciones criticando la famosísima Lista Forbes. El propietario de Audax Renovables y otras importantes empresas como La Sirena ha querido lanzar un mensaje de apoyo a los pequeños empresarios que sobreviven como pueden en España. Unos autónomos que han recibido tanmbién durante la última semana la noticia de que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva intención de subirles la cuota en 2026.

Forbes ha logrado una tremenda popularidad a nivel mundial gracias a la elaboración de sus listas en las que mezcla investigación financiera, fuentes públicas, entrevistas y estimaciones internas. Sus listas más famosas son 'Los más ricos del mundo', 'las empresas más ricas' o 'los futbolistas mejor pagados del mundo' con Cristiano Ronaldo a la cabeza un año más con Messi y Mbappé completando el podio.

Aparecer en la Lista Forbes otorga a las empresas una notoriedad sin parangón lo que deja en un segundo plano a negocios locales de menor entidad que luchan cada día por sobrevivir. José Elías, que en los últimos tiempos se ha convertido en una voz económica con una gran reputación, ha reocrdado la importancia que tienen estas empresas en el día a día de miles de personas en España.

"Los empresarios de verdad no salen en la List Forbes. Son los ferreteros, panaderos, fruteros… Son lo que hipotecan su casa para abrir una panadería. Los que se juegan los ahorros de toda su vida en una ferretería. O el fontanero que arriesga todo para montar su negocio. Esos tíos que cada mes se llevan el beneficio a casa no para comprarse un Rolex, sino para pagar nóminas, proveedores y seguir un mes más con las persianas arriba", explica en un post de Linkedin.

"Se juegan su patrimonio y tranquilidad"

Además, José Elías ha querido lanzar un consejo a todas aquellas personas que se lancen al mundo emprendedor. "El carnicero del barrio tiene más valor que la mayoría de los que presumen de ser emprendedores en redes sociales. El peluquero que abre su local también. Y el electricista que decide trabajar por su cuenta en lugar de estar a sueldo de otro. Porque se juegan su patrimonio… y su tranquilidad", concluye criticando el auge de nuevos expertos en economía que ganan miles de seguidores ein haber logrado nada en redes sociales.

Por último, José Elías también quiso recordar que los pequeños empresarios no reciben ningún tipo de apoyo por parte de unas instituciones que quieren subirles aún más una cuota que pagan religiosamente a final de mes. "El sistema no está de su lado. Que las leyes están hechas para medir a todos con la misma vara, cuando un autónomo que factura 30.000 euros al año no tiene nada que ver con una empresa que factura millones. Emprender conlleva riesgos, todos lo sabemos. Pero esos riesgos se podrían mitigar con leyes que no trataran igual al dueño de un bar que a una multinacional. Hay que apoyar a los verdaderos emprendedores", termina un mensaje que se ha hecho viral en las últimas horas.