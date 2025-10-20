Laura Lobo, abogada de herencias: "Es imposible que el impuesto de sucesiones sea mayor que los bienes recibidos"

La creencia de que uno puede acabar pagando más en concepto de impuesto de sucesiones de lo que realmente recibe como herencia es una preocupación recurrente entre los ciudadanos. En su canal de Instagram, la abogada especializada en herencias Laura Lobo ha abordado este tema: “No, no es correcto, y de hecho, es imposible”, afirma. Según explica la letrada, nunca se puede pagar más impuesto que el valor de los bienes heredados.

Para calcular cuánto debe pagar un heredero en concepto de impuesto de sucesiones, lo primero es determinar el valor de la masa hereditaria, es decir, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que conforman la herencia. A partir de ahí, se establece qué parte corresponde a cada heredero, y ese será el valor base sobre el que se calcula el impuesto. En ningún caso el importe a pagar puede superar ese valor.

Descontar deudas y cargas

Laura Lobo subraya un aspecto esencial que a menudo se pasa por alto: al valor de los bienes heredados hay que restarle las deudas o cargas que asume el heredero. Por ejemplo, si se hereda una vivienda con una hipoteca pendiente, el valor de la vivienda no se toma en bruto, sino que se descuenta la deuda que sigue vigente. Esto reduce el valor sobre el cual se aplica el impuesto, evitando cargas fiscales desproporcionadas.

Una vez ajustado el valor neto de lo recibido, se aplican una serie de coeficientes correctores. Estos tienen en cuenta factores como el grado de parentesco con el fallecido, las bonificaciones autonómicas o el patrimonio preexistente del heredero. En función de estos elementos, el importe final del impuesto puede variar considerablemente, pero siempre será inferior al valor real de los bienes heredados.

Laura Lobo aclara que la percepción de pagar más de lo recibido suele estar motivada por un problema de liquidez, no de cálculo. Es decir, hay casos en los que se heredan bienes de alto valor, como una vivienda o una finca, pero no se dispone de dinero en efectivo para afrontar el pago del impuesto. En ese contexto, el heredero puede sentir que está en una situación injusta, pero en realidad no está pagando más de lo que recibe, sino que no tiene efectivo para pagar lo que le corresponde.

El importe del impuesto de sucesiones varía significativamente según la comunidad autónoma donde se tribute. Algunas, como Andalucía o Madrid, tienen bonificaciones elevadas que reducen mucho la carga fiscal. Otras, como Asturias o Cataluña, aplican tarifas más elevadas. Esta disparidad hace que algunos herederos se enfrenten a impuestos más altos, pero siempre dentro del límite del valor de los bienes heredados.