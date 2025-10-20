Subida de las pensiones: hasta 300 euros más para muchos jubilados a partir de 2026

A partir de 2026, millones de pensionistas en España verán un incremento en sus pensiones gracias a la revalorización ligada al IPC. Esta subida, que según las previsiones se situará en torno al 2,6 %, supondrá una mejora de hasta 300 euros anuales en muchos casos. Pero no todas las pensiones subirán por igual. Las mínimas y no contributivas recibirán un aumento más notable, como parte del compromiso del Gobierno para acercarlas al umbral de pobreza europeo y reducir la desigualdad entre los mayores.

La referencia clave para calcular la subida es el Índice de Precios de Consumo (IPC) medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, cuyo dato adelantado se conocerá a finales de noviembre. Si se confirma el aumento estimado del 2,6 %, una pensión media de 1.250 euros podría ascender hasta los 1.285 euros, lo que se traduce en unos 35 euros más al mes o cerca de 450 euros al año, incluyendo pagas extraordinarias.

Las pensiones mínimas y no contributivas subirán más

Aunque todas las pensiones contributivas se revalorizarán con el IPC, las pensiones mínimas, no contributivas y las de viudedad con cargas familiares recibirán un incremento adicional. Por ejemplo, la pensión mínima sin cónyuge podría pasar de 874 a 897 euros mensuales, lo que representa un aumento de 23 euros (322 euros al año). Por su parte, la pensión con cónyuge a cargo subiría de 1.127 a 1.158 euros mensuales, es decir, 31 euros más al mes (434 euros anuales). Este esfuerzo busca reducir la pobreza entre los pensionistas con menores ingresos y equiparar estas prestaciones a los estándares europeos para 2027.

Esto es lo que subirán las pensiones para muchos jubilados. / INFORMACIÓN

Un nuevo sistema dual de cálculo de pensión

A partir de 2026, entrará en vigor una novedosa fórmula de cálculo de la pensión. Los futuros jubilados podrán elegir entre dos métodos: mantener el actual, basado en los últimos 25 años cotizados, o acogerse al nuevo modelo, que considera los últimos 29 años, permitiendo excluir los dos peores años de cotización. Esta reforma busca beneficiar a quienes han sufrido periodos de desempleo o salarios bajos, y se implementará de forma progresiva hasta 2040.

Otro cambio importante será el aumento de la edad legal de jubilación. Quienes no hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para retirarse. Sin embargo, quienes cumplan ese mínimo podrán seguir jubilándose a los 65 años. Además, se incrementará el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) del 0,7 % al 0,9 %, lo que implica mayores aportaciones de trabajadores y empresas para reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

¿Por qué se revalorizan las pensiones según el IPC?

Desde 2023, las pensiones contributivas en España están ligadas por ley al IPC, con el fin de garantizar el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación. Esta medida es especialmente relevante en un contexto de subida de precios sostenida, ya que evita que las pensiones pierdan valor real. La subida de 2026 se calcula con base en el IPC medio anual, que será publicado oficialmente en diciembre, pero el dato adelantado de noviembre ya permitirá anticipar los incrementos.