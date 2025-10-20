¿Eres un trabajador especialmente protegido y tu empresa no puede despedirte? Miguel Benito, abogado laboralista, te ayuda a descubrirlo

El temor a perder el trabajo es una de las preocupaciones más comunes entre los trabajadores en España. Ya sea por una mala racha en la empresa, un cambio de dirección o simplemente la incertidumbre del mercado laboral, el miedo al despido puede generar ansiedad, inseguridad y llevar a muchas personas a aceptar decisiones injustas sin cuestionarlas.

Lo que muchos desconocen es que existen situaciones personales y familiares que ofrecen una protección legal especial frente al despido, es decir, hay trabajadores que no pueden ser despedidos libremente, ni siquiera con indemnización. Esta protección no es opcional ni negociable: está recogida en el Estatuto de los Trabajadores y en la jurisprudencia laboral.

Por eso es fundamental conocer tus derechos laborales, ya que en determinadas circunstancias el despido no solo es improcedente, sino directamente nulo, lo que implica consecuencias muy diferentes para la empresa. En estos casos, no basta con pagar una indemnización: el trabajador debe ser reincorporado y recibir los salarios que dejó de percibir desde el despido.

“No te pueden despedir, ni con indemnización”

El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, muy activo en su canal de TikTok, advierte que muchos trabajadores están protegidos sin saberlo, y las empresas no pueden despedirlos a voluntad. “No se puede despedir a estos trabajadores, ni siquiera pagando una indemnización para arreglarlo”, explica el letrado. La única excepción es que exista una causa legal objetiva y demostrable, como una falta grave (por ejemplo, robar en la empresa o insultar al jefe).

En caso contrario, el despido será declarado nulo, lo que implica que la empresa estará obligada a readmitir al trabajador en su puesto y pagarle todos los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta su reincorporación, como si nunca se hubiera marchado. Esta protección está pensada para evitar represalias o decisiones injustas contra trabajadores vulnerables o en situaciones sensibles.

¿Cuándo un trabajador está especialmente protegido?

Según detalla Miguel Benito Barrionuevo, existen varios supuestos reconocidos por la ley en los que el trabajador cuenta con protección especial frente al despido. Estos son algunos de los más frecuentes:

Embarazo : desde el momento en que se conoce y se comunica a la empresa.

: desde el momento en que se conoce y se comunica a la empresa. Reducción de jornada por cuidado de hijos menores de 12 años o familiares dependientes.

o familiares dependientes. Permisos relacionados con la conciliación familiar , como el cuidado de menores, hospitalizaciones o fallecimientos.

, como el cuidado de menores, hospitalizaciones o fallecimientos. Excedencias por cuidado de hijos o familiares .

. Trabajadoras víctimas de violencia de género .

. Solicitantes de medidas de conciliación rechazadas por la empresa, como el teletrabajo o adaptación de jornada, si se da una represalia.

En todos estos casos, la empresa no puede despedir al trabajador salvo que pueda demostrar una causa legal grave y concreta, y no basta con una excusa genérica o una simple reestructuración.