El BCE recomienda tener dinero en efectivo en casa: esta es la cantidad para emergencias

En su último informe, el Banco Central Europeo (BCE) ha hecho una recomendación clara: tener dinero en efectivo en casa puede ser clave en situaciones de emergencia. La institución monetaria europea analiza cómo las recientes crisis —como la pandemia de la COVID-19, la guerra en Ucrania o el apagón que afectó a España el pasado 28 de abril— han puesto en evidencia la necesidad de contar con efectivo disponible fuera del sistema digital. El informe, titulado "Mantenga la calma y lleve efectivo", resalta el papel crucial del dinero físico como recurso práctico y emocional cuando la estabilidad se ve amenazada.

Uno de los ejemplos más recientes que destaca el BCE fue el apagón eléctrico de abril de 2025 en la Península Ibérica. Durante ese evento, los sistemas digitales dejaron de funcionar de forma repentina y los pagos con tarjeta se desplomaron un 42%, mientras que el comercio electrónico cayó un 54%. En este contexto, el dinero en efectivo en casase convirtió en el único medio de pago disponible para muchas personas. Según el BCE, este tipo de eventos demuestra que los billetes y monedas siguen siendo funcionales incluso cuando la tecnología falla.

Esta es la cantidad de dinero en efectivo que el BCE recomienda tener en casa / Archivo / Efe

El informe del BCE analiza cuatro situaciones recientes: la crisis griega de 2008, la pandemia de 2020, la guerra en Ucrania y el apagón de 2025 en España. En todos los casos, se detectó un aumento masivo en la retirada de efectivo por parte de la población, como reacción preventiva ante la incertidumbre. Esta conducta revela un patrón: en tiempos de crisis, las personas confían en el efectivo como medio seguro y autónomo. Según el BCE, esta confianza no solo es económica, sino también psicológica, ya que el dinero físico ofrece seguridad, control y privacidad.

¿Cuánto dinero en efectivo conviene tener en casa?

La recomendación del BCE es clara: mantener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona en cada hogar. Esta cantidad debería permitir afrontar una situación de emergencia durante al menos 72 horas, cubriendo gastos básicos como alimentos, transporte o productos esenciales. En una unidad familiar de cuatro miembros, por ejemplo, se aconseja tener entre 280 y 400 euros guardados en casa, en billetes de fácil uso (10, 20 o 50 euros). Este fondo no debe verse como ahorro, sino como un recurso disponible ante un imprevisto.

Ventajas únicas del efectivo frente a lo digital

A pesar del auge imparable de los pagos digitales, el BCE destaca que el dinero físico sigue teniendo ventajas únicas: acceso inmediato, valor nominal garantizado, funcionamiento sin electricidad ni conexión a internet y privacidad total. Además, el efectivo es el medio de pago más inclusivo, especialmente útil para personas mayores, colectivos vulnerables o quienes viven en zonas rurales con acceso limitado a servicios digitales. “El efectivo sigue siendo el único medio de pago independiente de terceros”, subraya el informe.

El BCE también revela que, aunque el número de transacciones en efectivo ha disminuido, la demanda de billetes sigue creciendo en la eurozona. De hecho, el efectivo representa más del 10% del PIB europeo desde hace una década. Durante la pandemia, esta proporción alcanzó máximos históricos. Esta tendencia demuestra que, más allá de su uso diario, el efectivo cumple una función de reserva de valor para millones de europeos, que lo perciben como un activo fiable frente a la inestabilidad global.