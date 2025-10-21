Hacienda controlará (aún más) todos los pagos que hagas por Bizum: a partir de esta fecha

A partir del próximo 1 de enero de 2026, el uso de Bizum en España cambiará radicalmente. La Agencia Tributaria tendrá acceso completo a todas las transferencias realizadas por empresas y autónomos a través de esta popular plataforma de pagos. La medida está recogida en el Real Decreto 253/2025, publicado en el BOE el pasado 2 de abril, y supone un refuerzo sin precedentes en el control fiscal sobre las operaciones electrónicas. La fiscalización total de Bizum marcará un antes y un después para profesionales y pequeños negocios que hasta ahora utilizaban esta herramienta como vía alternativa de cobro.

Hacienda lo sabrá todo

Hasta la fecha, los bancos únicamente estaban obligados a informar a Hacienda sobre los movimientos superiores a 10.000 euros anuales. Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, todas las operaciones realizadas mediante Bizum por empresas y autónomos deberán ser comunicadas, sin importar el importe. Esta nueva obligación fiscal busca reducir el fraude y la economía sumergida, sectores en los que Bizum había ganado terreno como método de cobro sin registrar.

Según indica el propio texto del Real Decreto 253/2025, el objetivo es que cada profesional tribute “de forma justa y proporcional”, y que se evite el uso de plataformas de pago instantáneo para enriquecimiento ilícito o evasión de impuestos. Así, la Agencia Tributaria recibirá mensualmente información detallada de cada operación financiera realizada con Bizum por parte de autónomos o empresas. Esto incluye tanto transferencias enviadas como recibidas, lo que permitirá un cruce automático con las declaraciones fiscales trimestrales y anuales de los contribuyentes.

Los cambios de Bizum que llegarán pronto / INFORMACIÓN

Para facilitar esta fiscalización, Hacienda ha preparado el Modelo 170, que será el instrumento que utilizarán las entidades bancarias para reportar los movimientos de Bizum y también los ingresos por TPV. Esta información se enviará de forma regular a la Agencia Tributaria.

Adiós al anonimato en los cobros por Bizum

Con este cambio, cada céntimo que pase por Bizum quedará registrado en los sistemas de Hacienda si el titular de la cuenta es un autónomo o una empresa. El cruce de datos permitirá detectar fácilmente incongruencias entre lo declarado y lo recibido. Si se detectan irregularidades, podrían iniciarse comprobaciones, inspecciones e incluso sanciones. Por tanto, los profesionales deberán tener sus cuentas bien organizadas y asegurarse de que todos los ingresos están correctamente registrados en su contabilidad.

La nueva normativa no solo afecta a Bizum. A partir de 2026 también se eliminan los límites de 3.000 euros para reportar cobros por tarjeta de crédito o plataformas electrónicas. Además, los bancos deberán informar sobre operaciones con tarjeta que superen los 25.000 euros anuales, incluso si son realizadas por particulares. También estarán obligados a reportar mensualmente los saldos medios y finales de las cuentas bancarias de residentes en España. Todo ello refuerza un sistema de control financiero total, en línea con las normativas europeas contra el blanqueo de capitales.