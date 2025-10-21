Cómo ahorrar hasta 2.550 euros si vives con tus padres o abuelos: así funciona la deducción por ascendiente en la renta
Conoce qué requisitos exige Hacienda y cómo debes solicitarla en tu próxima declaración
Vivir con tus padres o abuelos no solo puede ser una fuente de apoyo emocional y económico, sino también una oportunidad para obtener beneficios fiscales importantes. La deducción por ascendiente en la renta permite a los contribuyentes en España ahorrar hasta 2.550 euros al año si conviven con un familiar mayor de 65 años o con discapacidad. A continuación, te explicamos cómo funciona esta deducción, qué requisitos exige Hacienda y cómo solicitarla correctamente en la Declaración de la Renta.
La deducción por ascendiente en la renta forma parte de los “mínimos personales y familiares” recogidos en la Ley 35/2006 del IRPF. Su objetivo es reducir la base imponible del impuesto para aquellos contribuyentes que conviven con ascendientes a su cargo, como padres, abuelos u otros familiares de línea directa.
Esta deducción no es un pago directo, sino una reducción en la cantidad de IRPF que tendrás que pagar. En la práctica, se traduce en un importante ahorro fiscal.
¿Cuánto se puede desgravar?
El importe de la deducción por ascendiente en la renta varía según la edad o situación de la persona a cargo:
- 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años.
- +1.400 euros adicionales si el ascendiente tiene más de 75 años.
- Total: hasta 2.550 euros por persona a cargo si supera los 75 años.
Además, si el ascendiente fallece durante el año fiscal, la deducción sigue aplicándose por un importe de 1.150 euros.
Requisitos para aplicar la deducción por ascendiente en la renta
Para poder beneficiarse de esta medida fiscal, es imprescindible cumplir una serie de condiciones fijadas por la Agencia Tributaria:
Edad o discapacidad del ascendiente
- Tener más de 65 años al cierre del año fiscal.
- O bien, contar con una discapacidad igual o superior al 33%, independientemente de su edad.
Convivencia efectiva
- El ascendiente debe convivir con el contribuyente durante al menos la mitad del año natural.
- La convivencia puede demostrarse mediante el certificado de empadronamiento conjunto.
- En el caso de personas con discapacidad que residan en centros especializados, también se considera válida la deducción si el contribuyente asume los gastos del cuidado.
Límite de ingresos del ascendiente
- No puede haber percibido más de 8.000 euros anuales en concepto de renta, excluyendo las rentas exentas del IRPF.
- No debe haber presentado una declaración propia con rendimientos superiores a 1.800 euros anuales.
¿Cómo solicitar la deducción por ascendiente en la renta?
El proceso para aplicar esta deducción es bastante sencillo y se realiza directamente al confeccionar la Declaración de la Renta:
- Accede al apartado de “Datos personales y familiares” del formulario.
- Introduce los datos del ascendiente:
- Nombre completo
- DNI
- Edad
- Parentesco
- Situación fiscal
- Revisa con atención el borrador de la Renta, ya que un error en esta sección podría impedir la aplicación de la deducción.
- Si la deducción genera una cantidad a devolver, es posible solicitarla:
- De manera fraccionada.
- O incluso mediante abono anticipado mensual, si se cumplen los requisitos.
