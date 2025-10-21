Miguel Benito Barrionuevo, abogado laboralista: "La antigüedad es tu bien más preciado frente a un despido"

Cuando se habla de derechos laborales, pocos trabajadores conocen el verdadero peso que tiene su antigüedad en la empresa. Sin embargo, como explica el abogado Miguel Benito Barrionuevo en su canal de TikTok Empleado Informado, esta información no solo es importante: es clave para calcular tu indemnización y lo que cobras mes a mes. A menudo, las empresas intentan minimizar o alterar este dato en beneficio propio, lo que puede suponer una pérdida importante para el trabajador.

La antigüedad laboral no es un simple número en la nómina. Es el tiempo total que llevas prestando servicios en una empresa, y determina derechos económicos y legales muy concretos. Si alguna vez te ves envuelto en un despido, este dato marcará la diferencia entre una indemnización justa o una claramente insuficiente. Por ello, es fundamental que los empleados sepan cómo verificar su antigüedad real y evitar ser víctimas de prácticas empresariales engañosas.

Además del despido, la antigüedad también afecta al salario mensual, ya que muchos convenios colectivos recogen pluses por antigüedad, como trienios, quinquenios u otros complementos. Cuanto más tiempo lleves trabajando en la empresa, más deberías cobrar. Este derecho también puede ser ignorado si no se controla que la fecha reconocida en la nómina coincida con la del primer contrato laboral.

¿Qué antigüedad te reconoce la empresa?

Tal como explica Miguel Benito Barrionuevo, lo primero que debes hacer es revisar tu nómina. Allí hay un apartado específico que indica tu fecha de antigüedad. Esa fecha debe coincidir con el inicio de tu primer contrato, ya sea con la empresa actual o con otra anterior si ha habido una subrogación o si venías de una ETT (Empresa de Trabajo Temporal).

Muchas veces, el error o la trampa está en que la empresa actual reconoce como fecha de antigüedad la de la conversión a indefinido o la última contratación, y no el inicio real de la relación laboral. Esto puede suponer una pérdida de años de antigüedad y, con ello, menos indemnización en caso de despido o pérdida de pluses en el salario.

"Tu antigüedad no empieza cuando te hacen indefinido"

"Tu antigüedad no empieza cuando te hacen indefinido, empieza cuando firmaste tu primer contrato, aunque fuera temporal o por ETT". Este matiz es esencial. Muchas empresas intentan reiniciar la antigüedad cuando te pasan a indefinido o cuando te contratan directamente después de haber trabajado con una empresa de trabajo temporal. Pero según la legislación laboral española y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la antigüedad real es la de la primera vez que trabajaste para la empresa, en cualquier modalidad contractual.

Cuidado con las subrogaciones

Otro de los puntos que aborda el abogado laboralista es el caso de las subrogaciones. Si una empresa nueva asume a los trabajadores de una anterior —algo muy común en limpieza, seguridad o servicios externalizados—, el trabajador conserva todos sus derechos, incluida su antigüedad.

“Muchos trabajadores creen que su antigüedad empieza cuando cambia la empresa, pero eso es falso, salvo que haya un acuerdo expreso o una indemnización por renuncia a derechos, algo poco común”, explica Miguel Benito. Es decir, la fecha que debe contar es la del primer contrato laboral con la empresa original, no la del traspaso o subrogación.

Tu antigüedad determina cuánta indemnización te corresponde si te despiden y también cuánto cobras por trienios o complementos. Por eso es clave comprobar que la fecha que figura en tu nómina coincide con la de tu primer contrato, incluso si has pasado por una ETT o una subrogación. 👉 Si en tu empresa te dicen que tu antigüedad empieza "cuando te hicieron indefinido", desconfía: te están quitando dinero.

La indemnización por despido improcedente se calcula en función del salario mensual y los años trabajados en la empresa. Por cada año de servicio, el trabajador tiene derecho a 33 días de salario (o 45 días por año trabajado antes de 2012). Por tanto, una diferencia de solo uno o dos años en la antigüedad puede suponer cientos o incluso miles de euros de indemnización menos.

“Por eso digo que la antigüedad es tu bien más preciado. Si no la tienes bien reconocida, pierdes dinero en el despido y también durante cada mes de trabajo”, remarca el abogado.