La "vergonzosa" oferta de trabajo que se ha hecho viral: 50 euros al día por sábados y domingos

En pleno 2025, la precariedad laboral sigue siendo una realidad para miles de trabajadores en España, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios. A pesar de los avances legislativos, como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), muchas ofertas de empleo continúan vulnerando derechos básicos, con condiciones que rozan lo inaceptable. La situación se vuelve aún más preocupante cuando los propios trabajadores no conocen sus derechos o se ven forzados a aceptar empleos por pura necesidad.

En este contexto, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para denunciar abusos laborales, y en los últimos días una publicación ha despertado una gran indignación en X (antes Twitter). La cuenta @soycamarero ha compartido una oferta que muchos han calificado de “vergonzosa”. El motivo: ofrecía solo 50 euros por día de trabajo completo en fines de semana.

Propuesta "vergonzosa"

Según se puede leer en la conversación compartida por la cuenta, el mensaje comienza con una aparente oportunidad: “Hemos visto tu candidatura para el puesto de dependiente. ¿Quieres que te explique las condiciones?”. Pero a medida que se detallan las horas y el salario, la propuesta deja de parecer razonable.

La jornada ofrecida era para sábados y domingos de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00, es decir, más de 8 horas diarias, con posibilidad de trabajar también festivos. Por todo ello, el sueldo prometido era de 50 euros al día “más incentivos por objetivos”. Haciendo cálculos, esto representa 6,75 euros por hora, una cifra muy por debajo de los 7,87 euros/hora establecidos por el SMI en 2025.

"El salario que ofrecéis está casi dos euros por debajo del límite legal"

La persona que recibió esta oferta no se quedó callada. Con educación y argumentos legales, respondió al empleador cuestionando las condiciones. “Lo pregunto porque según el salario mínimo interprofesional vigente en 2025, el salario base por ley debe ser de unos 7,87 € por hora (sin contar incentivos). ¿Puedes confirmarme si esos incentivos se suman aparte y si el salario base cumple el SMI?”, preguntó de forma clara.

El trabajador también señaló que no se habían especificado los supuestos “objetivos” que permitirían aumentar ese sueldo. “Lo que quiero decir es que el salario que ofrecéis está casi dos euros por debajo del límite legal por hora en España”, concluyó, dejando claro que no aceptaría una oferta que incumple la ley.

La reacción del joven ha sido aplaudida por miles de usuarios en redes sociales. La publicación ha superado las 15.000 reproducciones y ha generado, generando una oleada de comentarios.

“Qué vergüenza”, “Lamentablemente, no todos conocen sus derechos y por necesidad aceptan estas condiciones” o “Esto pasa más de lo que pensamos” fueron algunos de los comentarios más repetidos. Muchos destacaron la importancia de estar bien informado sobre los derechos laborales para evitar ser víctima de abusos.

Ofertas como la que se ha viralizado no solo son moralmente cuestionables, sino que incumplen la normativa vigente, y podrían ser denunciadas ante la Inspección de Trabajo.