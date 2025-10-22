Miguel Benito, abogado laboralista: "Tu despido será nulo si..."

Una reciente reforma legal ha introducido un cambio clave para todos los trabajadores en España: el permiso por hospitalización de un familiar o conviviente pasa a ser de cinco días laborables y, además, cuenta con una protección especial frente al despido. Así lo explica el experto abogado laboralista Miguel Benito, creador de la cuenta Empleado informado. Desde diversas plataformas como Youtube o TikTok, Benito ejerce una labor divulgativa sobre derechos laborales y la seguridad económica de los empleados.

El permiso por hospitalización siempre ha generado muchas dudas a los empleados afectados: ¿hasta cuándo dura? ¿cómo debo justificarlo debidamente? Tal y como explica Benito, la nueva normativa permite que todos los trabajadores tienen derecho a ausentarse durante cinco días laborables en caso de hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario de un familiar hasta el segundo grado o de una persona conviviente. Mediante esta modificación se busca favorecer la conciliación familiar y laboral, evitando que los empleados se vean obligados a elegir entre su trabajo y el cuidado de un ser querido enfermo.

Despido nulo

La gran novedad está en la protección especial que acompaña a este permiso. Según detalla Miguel Benito, si un trabajador es despedido por haberse acogido a este derecho, el despido será declarado nulo de manera objetiva.

Esto significa que, aunque la empresa alegue otros motivos, si no puede demostrarlos ante un juez, se presumirá que el despido se produjo por haber solicitado el permiso, y el trabajador tendrá derecho a:

Reincorporarse automáticamente a su puesto de trabajo.

Cobrar todos los salarios pendientes desde la fecha del despido hasta la sentencia judicial.

En palabras de Benito: “Si tu empresa te despide por haberte cogido este permiso, tu despido va a ser nulo de manera objetiva. Te vas a reincorporar cobrando todos y cada uno de los salarios que tenías pendientes desde que te despidieron hasta que un juez te da la razón”.

Esta medida forma parte del nuevo marco legal impulsado por el Gobierno para reforzar la estabilidad laboral y proteger a los empleados frente a represalias empresariales por ejercer derechos reconocidos. Además, se enmarca en las reformas que amplían los permisos laborales retribuidos para mejorar la conciliación familiar, junto a otros permisos como el de cuidados de familiares, fallecimiento o accidentes graves.