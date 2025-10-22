Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre el registro de jornada: “Si es como lo anuncia Yolanda Díaz, soluciona mucho el trabajo”

El Gobierno ha iniciado la tramitación urgente del nuevo reglamento del registro de jornada, una reforma que busca modernizar el control horario y acabar con los abusos en las horas extraordinarias. El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado en un vídeo los principales puntos de esta medida, que transformará la forma de registrar la jornada laboral en España.

El nuevo sistema será digital y verificable en tiempo real. “Se acabaron los papeles firmados en blanco o fichar cuando lo decida tu jefe”, advierte Lorente. Cada trabajador introducirá directamente su jornada, de modo que el registro será objetivo y no dependerá de partes en papel o firmas manuales.

Yolanda Díaz anuncia que el Gobierno aprobará el martes el nuevo registro horario / Europa Press

Otra novedad es que se registrarán todos los tipos de jornada, “las ordinarias, las extraordinarias, las flexibles o las complementarias en el tiempo parcial”. El objetivo es comprobar con precisión si se cumplen los límites diarios y los descansos mínimos.

El reglamento también refuerza la transparencia: no se podrán modificar los registros sin el consentimiento del trabajador. “Se acabó que una empresa pueda alterar los datos a su antojo”, señala el abogado. Además, “cada persona trabajadora tendrá acceso inmediato a su propio registro”, y los representantes sindicales podrán consultar la información del conjunto de la plantilla.

#laboral #registrodejornada #trabajo ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista ✅ MUY ÚTIL 📅 Nuevo registro de jornada: tu mejor prueba de horas extra El Ministerio de Trabajo quiere implantar un registro digital obligatorio que controle entradas, salidas y descansos de forma automática. Aunque la obligación de fichar ya existe (art. 34 ET), este nuevo sistema busca más transparencia y menos fraude. ✅ Beneficio clave: si haces horas extra, quedarán registradas y podrás demostrarlo fácilmente en caso de reclamación. Las empresas deberán guardar los registros 4 años y facilitar el acceso a la Inspección y al trabajador. 💡 Consejo: revisa que tu empresa te permita acceder a tu registro diario. Si no, podrías estar perdiendo derechos. 👉 Guarda este post y escríbeme “Registro Jornada” si quieres que revise tu caso. #laboralista

La Inspección de Trabajo dispondrá de acceso remoto y permanente al sistema. “Con un solo clic podrá saber si se cumplen las jornadas y si cada hora extra está pagada o descansada”, detalla Lorente.

El nuevo modelo pretende resolver los problemas del sistema anterior: los registros en papel, difíciles de verificar, y las aplicaciones digitales que podían modificarse sin control. “Si la empresa tiene que pedirte permiso y tú no estás de acuerdo con la modificación, el registro no se toca”, resume el abogado.

Para Lorente, la medida es un avance real: “Esta medida sí es útil. Si es tal cual lo está anunciando Yolanda Díaz, soluciona mucho el trabajo a los abogados y, por supuesto, también a los trabajadores”.

El reglamento, impulsado por el Ministerio de Trabajo, supone un paso decisivo hacia un registro más transparente, trazable y accesible, que facilitará la supervisión de la jornada y garantizará el cumplimiento de las horas trabajadas.