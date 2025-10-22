Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre el registro de jornada: “Si es como lo anuncia Yolanda Díaz, soluciona mucho el trabajo”
El nuevo registro de jornada que impulsa el Gobierno eliminará los papeles en blanco, dará acceso a cada empleado y facilitará el control de las horas extra
El Gobierno ha iniciado la tramitación urgente del nuevo reglamento del registro de jornada, una reforma que busca modernizar el control horario y acabar con los abusos en las horas extraordinarias. El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado en un vídeo los principales puntos de esta medida, que transformará la forma de registrar la jornada laboral en España.
El nuevo sistema será digital y verificable en tiempo real. “Se acabaron los papeles firmados en blanco o fichar cuando lo decida tu jefe”, advierte Lorente. Cada trabajador introducirá directamente su jornada, de modo que el registro será objetivo y no dependerá de partes en papel o firmas manuales.
Otra novedad es que se registrarán todos los tipos de jornada, “las ordinarias, las extraordinarias, las flexibles o las complementarias en el tiempo parcial”. El objetivo es comprobar con precisión si se cumplen los límites diarios y los descansos mínimos.
El reglamento también refuerza la transparencia: no se podrán modificar los registros sin el consentimiento del trabajador. “Se acabó que una empresa pueda alterar los datos a su antojo”, señala el abogado. Además, “cada persona trabajadora tendrá acceso inmediato a su propio registro”, y los representantes sindicales podrán consultar la información del conjunto de la plantilla.
La Inspección de Trabajo dispondrá de acceso remoto y permanente al sistema. “Con un solo clic podrá saber si se cumplen las jornadas y si cada hora extra está pagada o descansada”, detalla Lorente.
El nuevo modelo pretende resolver los problemas del sistema anterior: los registros en papel, difíciles de verificar, y las aplicaciones digitales que podían modificarse sin control. “Si la empresa tiene que pedirte permiso y tú no estás de acuerdo con la modificación, el registro no se toca”, resume el abogado.
Para Lorente, la medida es un avance real: “Esta medida sí es útil. Si es tal cual lo está anunciando Yolanda Díaz, soluciona mucho el trabajo a los abogados y, por supuesto, también a los trabajadores”.
El reglamento, impulsado por el Ministerio de Trabajo, supone un paso decisivo hacia un registro más transparente, trazable y accesible, que facilitará la supervisión de la jornada y garantizará el cumplimiento de las horas trabajadas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- Ni Altea Hills ni Playa de San Juan: esta es la zona más cara de la provincia de Alicante para comprar casa
- ”No queremos sofá, queremos actividad”: más de 600 mayores se movilizan en Alicante contra la paralización de los talleres municipales
- Una ciudad de Alicante se cuela entre las más saludables de España (y no es la que imaginas)
- El Ayuntamiento de Alicante deniega el permiso para la celebración del centenario del cine Ideal
- La Fira de Cocentaina crece con más de 800 expositores e incorpora por primera vez a Tesla
- Un tercio de la oferta de trenes de Alicante a Valencia pasa por Cuenca y tardan hasta 4 horas