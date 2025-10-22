Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar

¿Alguna vez has querido hacer una obra en casa y has acabado atrapado en una guerra vecinal? Reformas que no avanzan porque uno se opone, derramas que se eternizan o juntas imposibles donde nadie se pone de acuerdo. Lo cierto es que, aunque no todos lo saben, la Ley de Propiedad Horizontal marca unos límites muy claros sobre qué se puede hacer sin permiso y quién debe pagar.

El artículo 10 de esta norma, que regula la convivencia y el mantenimiento de los edificios en España, especifica varios supuestos en los que las obras son obligatorias y no necesitan autorización previa de la comunidad, incluso aunque afecten a elementos comunes.

Obras por seguridad o conservación: lo primero es mantener el edificio en pie

No todo se trata de estética. Hay obras que son imprescindibles para garantizar la seguridad, la habitabilidad o la conservación del inmueble. Hablamos de actuaciones como reparar grietas en la fachada, sustituir bajantes dañados o modernizar una instalación eléctrica que ya no cumple con la normativa. Según la ley, si la intervención es necesaria para mantener el edificio en condiciones adecuadas, no hace falta votarlo en la junta. Son actuaciones obligatorias que la comunidad debe asumir, tanto si gustan como si no.

Estas reformas, además, incluyen las que exigen las Administraciones Públicas, por ejemplo, tras una inspección o por motivos de seguridad. Si el ayuntamiento ordena reparar una fachada o reforzar la estructura, los vecinos deben asumir el gasto, sin discusión.

Obras para mejorar la accesibilidad: prioridad absoluta

Otro de los grandes apartados del artículo 10 es el de accesibilidad universal. Si en el edificio vive o trabaja una persona mayor de 70 años o con discapacidad, la comunidad está obligada a facilitar su acceso. Esto incluye la instalación de rampas, ascensores o dispositivos electrónicos que mejoren la movilidad o la comunicación con el exterior. Y lo más importante: no hace falta aprobación de la junta.

El único límite está en el dinero. El coste anual de estas obras no puede superar el equivalente a doce mensualidades de gastos comunes, una vez descontadas las ayudas o subvenciones públicas. Si cuesta más, quienes soliciten la obra deberán asumir la diferencia.

Pese a ello, la ley deja claro que la accesibilidad no es un capricho, sino un derecho garantizado por ley. Cada vez son más las comunidades que instalan ascensores o rampas sin largas discusiones, conscientes de que es una inversión que mejora la calidad de vida de todos.

Cuando la Administración lo exige o hay planes de rehabilitación

También existen casos en los que el edificio está dentro de un plan de rehabilitación o regeneración urbana aprobado por la Administración. En esos supuestos, puede ser necesario modificar la estructura del inmueble, levantar nuevas plantas o dividir locales. La ley lo contempla expresamente: si la actuación es obligatoria por motivos urbanísticos, los propietarios no pueden negarse. Se trata de intervenciones que buscan actualizar y modernizar el parque inmobiliario, muchas veces con subvenciones o ayudas públicas.

La ocupación temporal de zonas comunes durante las obras

¿Y si la obra requiere ocupar parte del portal o el garaje? El artículo 10 también responde a eso: tampoco se necesita permiso. Si los trabajos son de conservación o accesibilidad, los operarios pueden usar las zonas comunes el tiempo que dure la obra, siempre que no se altere permanentemente el uso del espacio.

Quién paga estas obras

La pregunta inevitable. La ley lo aclara con precisión: las obras obligatorias deben costearse entre todos los propietarios, de acuerdo con su coeficiente de participación. La junta de vecinos solo decide cómo se reparte la derrama y cuándo se paga, pero no puede evitar el gasto.

El punto 2 del artículo 10 establece que los costes deben ser asumidos por “los propietarios de la correspondiente comunidad o agrupación de comunidades”, limitándose la junta a aprobar la distribución de la derrama. En resumen: si la ley dice que hay que hacer la obra, se hace.

Lo que no sabían en “Aquí no hay quien viva”: las obras que puedes hacer sin permiso y que tienen que pagar tus vecinos / Atresmedia

Cuando la reforma la paga la comunidad sin saberlo

Un ejemplo habitual: un vecino solicita la instalación de una rampa porque su padre, de 80 años, tiene problemas de movilidad. Algunos protestan porque “no la van a usar”. Pero la ley es tajante: la comunidad debe pagarla, siempre que no se superen las doce mensualidades de gastos comunes. Lo mismo ocurre con una orden municipal para reparar una fachada: no hay votación que valga. Todos los propietarios deben contribuir porque se trata de una obligación legal.

El desconocido artículo 10 que evita conflictos vecinales

La Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 10, se convierte así en una guía silenciosa que evita disputas y protege el bienestar del edificio y de sus ocupantes. Determina cuándo las obras no son una elección, sino una necesidad, y recuerda que el mantenimiento, la seguridad y la accesibilidad no se negocian.

Conocerla no solo ahorra tiempo y discusiones, sino también malentendidos en las juntas de vecinos. Porque, a veces, antes de discutir en el rellano y que tu portal se convierta en un capítulo de Aquí no hay quien viva, basta con abrir el BOE.