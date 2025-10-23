Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El abogado laboralista Juanma Lorente desvela un derecho que casi nadie conoce: “Puedes trabajar media hora menos y cobrar igual”

Miles de padres y madres desconocen que pueden acogerse a esta ayuda sin perder dinero

Yolanda Díaz anuncia que “los padres y madres españoles tendrán tres semanas más de permiso retribuido” por nacimiento de hijos

Yolanda Díaz anuncia que “los padres y madres españoles tendrán tres semanas más de permiso retribuido” por nacimiento de hijos

Lucía Feijoo Viera

C. Suena

C. Suena

Entre las muchas medidas de conciliación que contempla la legislación laboral española, hay una que pasa completamente desapercibida: un permiso retribuido que permite reducir la jornada media hora diaria sin perder salario. Lo curioso es que casi nadie sabe que existe, a pesar de estar en vigor desde hace más de un año.

El abogado laboralista Juanma Lorente, conocido en redes por su perfil Empleado Informado, ha explicado en un vídeo de TikTok cómo funciona este derecho y qué condiciones deben cumplirse para solicitarlo. “Si tienes un hijo, hay un permiso retribuido en tu trabajo que nadie te ha contado”, comienza diciendo. “No entiendo por qué la gente no habla de él”, añade el jurista.

¿En qué consiste exactamente este permiso?

Se trata de una reducción de jornada de media hora diaria que puede solicitarse desde que el hijo cumple nueve meses hasta los doce meses de edad. Durante ese tiempo, la Seguridad Social compensa al trabajador con una prestación mensual para que el salario no se vea reducido. En otras palabras, el empleado trabaja media hora menos al día, pero cobra lo mismo.

@juanmalorentelaboralista ❌ NO LO SABÍAS 👶¿Sabías que puedes cobrar una prestación por cuidar de tu bebé después de la lactancia? Si tú y tu pareja reducís la jornada para cuidar a vuestro hijo entre los 9 y los 12 meses, la Seguridad Social os compensa económicamente. 💶 Se trata de la prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, regulada en el artículo 183 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). 🔹 ¿Quién puede solicitarla? 👉 Ambos progenitores, adoptantes o acogedores, si reducen su jornada entre un octavo y la mitad para el cuidado del lactante. 👉 Es necesario que ambos trabajen y ejerzan el derecho de forma simultánea. 🔹 ¿Cuánto se cobra? Una prestación equivalente al 100 % de la base reguladora correspondiente a la parte de jornada reducida. Es decir, no pierdes todo ese salario: la Seguridad Social te cubre esa reducción. 🔹 Duración: Desde que el bebé cumple 9 meses hasta los 12 meses. 💡Importante: si solo uno de los progenitores reduce la jornada, no hay derecho a la prestación. Debe ejercerse de forma corresponsable. 👉 Guarda este post si estás planificando tu vuelta al trabajo. 👉 Compártelo con quien esté en plena etapa de lactancia. #Permiso #lactancia #trabajo #laboralista ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista

Requisitos que hay que cumplir para pedir la reducción de jornada

Para acceder a este permiso, es necesario haber disfrutado previamente de los permisos de maternidad y lactancia, ya que esta reducción retribuida solo puede pedirse después de ellos. Además, hay una condición importante que no todos conocen: ambos progenitores deben reducir su jornada media hora, pero solo uno cobrará la prestación.

“El otro se quedará con la reducción, pero sin cobrar esa ayuda de la Seguridad Social para mantener el 100 % del salario”, aclara Lorente. Por eso, antes de solicitarlo, conviene coordinarse entre los dos progenitores para decidir quién percibirá la compensación económica y evitar sorpresas en la nómina.

PSOE y Sumar acuerdan ampliar el permiso por nacimiento a 17 semanas y retribuir parte del cuidado del menor

PSOE y Sumar acuerdan ampliar el permiso por nacimiento a 17 semanas y retribuir parte del cuidado del menor

PSOE y Sumar acuerdan ampliar el permiso nacimiento a 17 semanas y retribuir parte del cuidado del menor / Europa Press

Un derecho poco difundido

Lo más sorprendente es que muy pocos trabajadores lo conocen. En un contexto donde la conciliación familiar sigue siendo un reto, esta medida podría aliviar la carga diaria de miles de padres y madres sin afectar sus ingresos. Sin embargo, la falta de información hace que muchos no lleguen a pedirlo. “Por lo menos saber que existe este permiso”, recomienda el abogado, “y si os cuadra, pedidlo”.

Este permiso, pensado para facilitar la conciliación en los primeros meses del bebé, sigue siendo uno de los grandes desconocidos del sistema laboral español. Conocerlo puede marcar la diferencia para muchas familias que buscan equilibrar su vida profesional y personal sin renunciar a su salario. Porque a veces los derechos más útiles son precisamente los que casi nadie conoce.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
  3. La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
  4. El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
  5. Hércules CF - Atlético de Madrid B
  6. La queja de alumnos sin profesores de FP: 'Viajamos durante horas para asistir a dos clases sueltas
  7. Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA
  8. El ciberataque de Elche deja una catarata de intentos de ciberestafas a concejales y funcionarios, incluso de sextorsión

'Frankenstein', 'Black phone 2'... la cartelera se llena de terror a las puertas de Halloween

'Frankenstein', 'Black phone 2'... la cartelera se llena de terror a las puertas de Halloween

Xixona desatasca dos obras emblemáticas después de dos años

Xixona desatasca dos obras emblemáticas después de dos años

El abogado laboralista Juanma Lorente desvela un derecho que casi nadie conoce: “Puedes trabajar media hora menos y cobrar igual”

El abogado laboralista Juanma Lorente desvela un derecho que casi nadie conoce: “Puedes trabajar media hora menos y cobrar igual”

La edil Marisol Moreno hará un censo de mujeres controladoras de gatos en Alicante y otras noticias con las que desayunaste hace hoy 10 años

La edil Marisol Moreno hará un censo de mujeres controladoras de gatos en Alicante y otras noticias con las que desayunaste hace hoy 10 años

Laura Lobo, abogada de familias: "Un divorcio amistoso no es automático y a veces tarda más que uno contencioso"

Laura Lobo, abogada de familias: "Un divorcio amistoso no es automático y a veces tarda más que uno contencioso"

Tres de cada cinco menores ya deciden con sus padres dónde va la familia de vacaciones o qué tecnología se compra en casa

Tres de cada cinco menores ya deciden con sus padres dónde va la familia de vacaciones o qué tecnología se compra en casa

Programación: Todo esto te espera en el Festival y el Mercado Medieval de Elche

Programación: Todo esto te espera en el Festival y el Mercado Medieval de Elche
Tracking Pixel Contents