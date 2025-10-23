El abogado laboralista Juanma Lorente desvela un derecho que casi nadie conoce: “Puedes trabajar media hora menos y cobrar igual”

Entre las muchas medidas de conciliación que contempla la legislación laboral española, hay una que pasa completamente desapercibida: un permiso retribuido que permite reducir la jornada media hora diaria sin perder salario. Lo curioso es que casi nadie sabe que existe, a pesar de estar en vigor desde hace más de un año.

El abogado laboralista Juanma Lorente, conocido en redes por su perfil Empleado Informado, ha explicado en un vídeo de TikTok cómo funciona este derecho y qué condiciones deben cumplirse para solicitarlo. “Si tienes un hijo, hay un permiso retribuido en tu trabajo que nadie te ha contado”, comienza diciendo. “No entiendo por qué la gente no habla de él”, añade el jurista.

¿En qué consiste exactamente este permiso?

Se trata de una reducción de jornada de media hora diaria que puede solicitarse desde que el hijo cumple nueve meses hasta los doce meses de edad. Durante ese tiempo, la Seguridad Social compensa al trabajador con una prestación mensual para que el salario no se vea reducido. En otras palabras, el empleado trabaja media hora menos al día, pero cobra lo mismo.

Requisitos que hay que cumplir para pedir la reducción de jornada

Para acceder a este permiso, es necesario haber disfrutado previamente de los permisos de maternidad y lactancia, ya que esta reducción retribuida solo puede pedirse después de ellos. Además, hay una condición importante que no todos conocen: ambos progenitores deben reducir su jornada media hora, pero solo uno cobrará la prestación.

“El otro se quedará con la reducción, pero sin cobrar esa ayuda de la Seguridad Social para mantener el 100 % del salario”, aclara Lorente. Por eso, antes de solicitarlo, conviene coordinarse entre los dos progenitores para decidir quién percibirá la compensación económica y evitar sorpresas en la nómina.

Un derecho poco difundido

Lo más sorprendente es que muy pocos trabajadores lo conocen. En un contexto donde la conciliación familiar sigue siendo un reto, esta medida podría aliviar la carga diaria de miles de padres y madres sin afectar sus ingresos. Sin embargo, la falta de información hace que muchos no lleguen a pedirlo. “Por lo menos saber que existe este permiso”, recomienda el abogado, “y si os cuadra, pedidlo”.

Este permiso, pensado para facilitar la conciliación en los primeros meses del bebé, sigue siendo uno de los grandes desconocidos del sistema laboral español. Conocerlo puede marcar la diferencia para muchas familias que buscan equilibrar su vida profesional y personal sin renunciar a su salario. Porque a veces los derechos más útiles son precisamente los que casi nadie conoce.