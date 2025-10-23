La ayuda para comprar casa que casi nadie pide y que podría cambiarte la vida

Comprar una casa en España se ha convertido en un desafío que muchos dan por imposible. Los precios siguen subiendo, los bancos piden cada vez más requisitos y ahorrar el 20 % de entrada parece un sueño lejano. Sin embargo, existe una ayuda pública pensada para romper esa barrera: los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una herramienta que permite comprar vivienda sin aportar ahorros. El problema es que casi nadie la está utilizando.

Según un análisis de Fotocasa Research, apenas el 15 % de los jóvenes con derecho a este aval lo ha solicitado, y más de la mitad de los españoles, en concreto, un 55 %, afirma no tener constancia de su existencia. Esto significa que miles de potenciales beneficiarios ni siquiera saben que podrían acceder a una hipoteca con respaldo estatal.

A pesar de que la medida fue anunciada como una de las grandes soluciones al problema de acceso a la vivienda, su aplicación real ha sido mínima. Un artículo de Idealista señala que el ICO solo ha concedido el 8 % del dinero disponible en un año, lo que confirma que el programa no ha logrado despegar.

Mucho trámite y poco resultado en los avales ICO para la compra de vivienda

La explicación está en una mezcla de factores: burocracia, desconocimiento y precios inalcanzables. En las grandes ciudades o zonas turísticas, buena parte de las viviendas supera el precio máximo permitido para acceder al aval. Y aunque la ayuda elimina la necesidad de aportar entrada, las cuotas mensuales resultan más elevadas, lo que deja fuera a quienes tienen ingresos más ajustados.

Además, el proceso de solicitud puede ser un auténtico laberinto. Entre formularios, acreditaciones y plazos, muchos desisten antes de empezar. Desde el sector financiero reconocen que la lentitud administrativa y la falta de información son los principales frenos de un programa que podría tener más éxito si fuera más ágil y accesible.

1.500 jóvenes se benefician de los avales del IVF para comprar su primera casa en la Comunidad Valenciana / Europa Press

Una oportunidad que pocos aprovechan

La paradoja es evidente: el aval ICO nació para facilitar la compra de vivienda a jóvenesy familias sin ahorros, pero termina beneficiando sobre todo a quienes ya tienen una situación económica estable. Los que más lo necesitan, por el contrario, se topan con obstáculos que les impiden siquiera intentarlo.

Mientras tanto, la falta de información sigue siendo el gran enemigo. Pese a las campañas institucionales, el desconocimiento general y la desconfianza hacia los trámites públicos hacen que esta ayuda siga siendo, en la práctica, una oportunidad invisible.

Un futuro pendiente de simplificar

Si el Gobierno quiere que la medida funcione, deberá simplificar los requisitos, acelerar la respuesta del ICO y aumentar la difusión del programa. De lo contrario, seguirá ocurriendo lo mismo: miles de jóvenes seguirán alquilando, mientras una ayuda pensada para ellos se queda sin usar.

Porque el aval ICO para la compra de vivienda no es un mito. Es una opción real para quienes sueñan con su primera casa… solo falta que alguien se la cuente.