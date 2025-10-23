Laura Lobo, abogada de familias: "Un divorcio amistoso no es automático y a veces tarda más que uno contencioso"

El concepto de "divorcio amistoso" suena, a priori, como una solución rápida, sencilla y sin conflictos. Sin embargo, la realidad legal y emocional es muy distinta. Así lo explica Laura Lobo, abogada de familia, quien en uno de sus vídeos más recientes en Instagram ha desmontado los mitos sobre el divorcio de mutuo acuerdo. En sus propias palabras, hay tres verdades que casi nadie te cuenta y que pueden marcar la diferencia entre un proceso pacífico y una pesadilla legal a largo plazo.

Un divorcio amistoso no es automático

Según Laura Lobo, uno de los errores más comunes es creer que si ambas partes están de acuerdo en divorciarse, el proceso será rápido y directo. Pero la realidad es que no basta con querer divorciarse: también hay que estar completamente de acuerdo en todas las medidas que se derivan del divorcio. Es decir, la custodia de los hijos, el uso de la vivienda familiar, la existencia o no de pensión compensatoria, la pensión de alimentos, y cómo se gestionarán los gastos extraordinarios.

Todo lo que debes saber sobre un divorcio amistoso / SERVICIO ESPECIAL

Muchas veces, alcanzar ese nivel de acuerdo requiere un proceso largo de negociación y diálogo entre las partes. Incluso con buena voluntad, estos temas pueden ser complejos. Por eso, un divorcio amistoso no es automático, y en ocasiones puede tardar incluso más que un divorcio contencioso si surgen desacuerdos importantes durante la negociación.

Dejarlo todo por escrito

Otro de los puntos que destaca la letrada es que muchas parejas, cuando se llevan bien, prefieren no formalizar ciertos acuerdos por escrito. Se confía en la buena relación actual y se toman decisiones de palabra. Pero eso, según Laura Lobo, es un grave error. El tiempo pasa, y con él cambian las circunstancias personales de cada uno: pueden surgir nuevas parejas, nuevos hijos o simplemente cambios de intereses que hagan que ese “acuerdo verbal” ya no funcione.

Por eso, insiste en la importancia de plasmar todos los acuerdos por escrito, incluso los más pequeños. Es la única manera de proteger legalmente a ambas partes y, sobre todo, a los hijos si los hay. Lo que hoy parece innecesario, mañana puede ser fundamental.

Solo hace falta un abogado... pero no siempre es lo más recomendable

Legalmente, un único abogado puede representar a ambos cónyuges en un divorcio de mutuo acuerdo. Esto puede parecer más cómodo y económico, pero no siempre garantiza una representación justa para ambas partes. Si existe algún tipo de desequilibrio, diferencia de criterio o si una de las partes no se siente completamente asesorada, lo más recomendable es que cada uno tenga su propio abogado.

Laura Lobo aclara que esto no significa convertir el divorcio en un conflicto, sino simplemente asegurarse de que ambas partes comprenden bien lo que están firmando y que sus derechos están protegidos. Incluso en los divorcios más tranquilos, la presencia de dos abogados puede facilitar la negociación y evitar problemas futuros.