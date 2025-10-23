El SEPE publica decena de ofertas de trabajo para colegios sin oposición y sin experiencia previa

Si estás interesado en trabajar en un centro educativo, a través del portal ‘Empléate’, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), puedes acceder a múltiples ofertas.

A través de este canal totalmente gratuito, puedes consultar los puestos de trabajo que están vacantes en nuestro país. En su buscador puedes poner una palabra clave como un oficio o un sector y te ofrecerá un listado de vacantes. Además, usando los filtros disponibles puedes seleccionar la jornada laboral, el tipo de contrato, los estudios, la experiencia requerida y la provincia en la que desees encontrar trabajo.

Con esta herramienta podrás apuntarte a la oferta que quieras y recibir avisos sobre ella.

Ofertas de trabajo en colegios

En esta ocasión hemos usado el potente buscador de ‘Empléate’ para buscar ofertas de trabajo en colegios y centros educativos. Para ello hemos puesto estas dos palabras en el buscador y en experiencia hemos seleccionado ‘No se requiere’.

Algunas de las ofertas que hemos encontrado son las siguientes: