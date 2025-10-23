El SEPE publica decena de ofertas de trabajo para colegios sin oposición y sin experiencia previa
Son vacantes que se pueden consultar en el portal 'Empléate' del SEPE
Si estás interesado en trabajar en un centro educativo, a través del portal ‘Empléate’, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), puedes acceder a múltiples ofertas.
A través de este canal totalmente gratuito, puedes consultar los puestos de trabajo que están vacantes en nuestro país. En su buscador puedes poner una palabra clave como un oficio o un sector y te ofrecerá un listado de vacantes. Además, usando los filtros disponibles puedes seleccionar la jornada laboral, el tipo de contrato, los estudios, la experiencia requerida y la provincia en la que desees encontrar trabajo.
Con esta herramienta podrás apuntarte a la oferta que quieras y recibir avisos sobre ella.
Ofertas de trabajo en colegios
En esta ocasión hemos usado el potente buscador de ‘Empléate’ para buscar ofertas de trabajo en colegios y centros educativos. Para ello hemos puesto estas dos palabras en el buscador y en experiencia hemos seleccionado ‘No se requiere’.
Algunas de las ofertas que hemos encontrado son las siguientes:
- Personal de limpieza para un centro educativo en Santander. El contrato es temporal y el sueldo es de 9.000 euros brutos/año.
- Personal para impartir clases extraescolares de inglés a alumnos de Educación Infantil en un centro educativo de Marbella (Málaga). El horario es de 16.00 a 17.00 horas los lunes y los miércoles y el sueldo es de 880 euros brutos/año.
- Personal para impartir clases extraescolares de baile a alumnos de Educación Infantil en un centro educativo de Marbella (Málaga). El horario es de 16.00 a 17.00 horas los lunes y los miércoles y el sueldo es de 880 euros brutos/año.
- Personal para impartir clases extraescolares de cocina a alumnos de Educación Infantil en un centro educativo de Marbella (Málaga). El horario es de 16.00 a 17.00 horas los lunes y los miércoles y el sueldo es de 880 euros brutos/año.
- Personal para impartir clases extraescolares de multideporte a alumnos de Educación Infantil en un centro educativo de Marbella (Málaga). El horario es de 16.00 a 17.00 horas los lunes y los miércoles y el sueldo es de 880 euros brutos/año.
- Se buscan estudiantes o titulados universitarios para dar clases de apoyo a alumnos de 4º, 5º y/o 6º de Primaria para un centro público en Perales de Tajuña (Madrid). El horario es de 16.00 a 17.00 horas de lunes a jueves y el salario es de 146 euros al mes.
- Monitor de autobús para acompañar y supervisar a los alumnos, velar por la subida y la bajada del bus, comprobar la asistencia y ayudar a los niños más pequeños o con necesidades específicas. El horario es de 06.00 a 08.00 y de 15.00 a 16.00 horas y el salario es de 16.576 euros brutos/año.
- Personal para impartir clases de apoyo educativo tanto en euskera como en castellano para intervenir con alumnos con dificultades de aprendizaje, en Pamplona.
- Una persona para realizar una actividad extraescolar de Robótica en colegios de La Rioja y Logroño. El horario es de 15.00 a 17.00 horas y el sueldo es de 1.600 a 2.000 euros brutos/año.
- Profesor de Secundaria de francés para el Colegio Leonés con un sueldo de 1.900 a 2.000 euros brutos/año.
