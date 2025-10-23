Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El SEPE publica decena de ofertas de trabajo para colegios sin oposición y sin experiencia previa

Son vacantes que se pueden consultar en el portal 'Empléate' del SEPE

La herramienta del SEPE para encontrar trabajo más rápido

La herramienta del SEPE para encontrar trabajo más rápido

La herramienta del SEPE para encontrar trabajo más rápido / Eva Abril

O. Casado

O. Casado

Si estás interesado en trabajar en un centro educativo, a través del portal ‘Empléate’, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), puedes acceder a múltiples ofertas.

A través de este canal totalmente gratuito, puedes consultar los puestos de trabajo que están vacantes en nuestro país. En su buscador puedes poner una palabra clave como un oficio o un sector y te ofrecerá un listado de vacantes. Además, usando los filtros disponibles puedes seleccionar la jornada laboral, el tipo de contrato, los estudios, la experiencia requerida y la provincia en la que desees encontrar trabajo.

Con esta herramienta podrás apuntarte a la oferta que quieras y recibir avisos sobre ella. 

Ofertas de trabajo en colegios

En esta ocasión hemos usado el potente buscador de ‘Empléate’ para buscar ofertas de trabajo en colegios y centros educativos. Para ello hemos puesto estas dos palabras en el buscador y en experiencia hemos seleccionado ‘No se requiere’.

Algunas de las ofertas que hemos encontrado son las siguientes:

  • Personal de limpieza para un centro educativo en Santander. El contrato es temporal y el sueldo es de 9.000 euros brutos/año.
  • Personal para impartir clases extraescolares de inglés a alumnos de Educación Infantil en un centro educativo de Marbella (Málaga). El horario es de 16.00 a 17.00 horas los lunes y los miércoles y el sueldo es de 880 euros brutos/año.
  • Personal para impartir clases extraescolares de baile a alumnos de Educación Infantil en un centro educativo de Marbella (Málaga). El horario es de 16.00 a 17.00 horas los lunes y los miércoles y el sueldo es de 880 euros brutos/año.
  • Personal para impartir clases extraescolares de cocina a alumnos de Educación Infantil en un centro educativo de Marbella (Málaga). El horario es de 16.00 a 17.00 horas los lunes y los miércoles y el sueldo es de 880 euros brutos/año.
  • Personal para impartir clases extraescolares de multideporte a alumnos de Educación Infantil en un centro educativo de Marbella (Málaga). El horario es de 16.00 a 17.00 horas los lunes y los miércoles y el sueldo es de 880 euros brutos/año.
  • Se buscan estudiantes o titulados universitarios para dar clases de apoyo a alumnos de 4º, 5º y/o 6º de Primaria para un centro público en Perales de Tajuña (Madrid). El horario es de 16.00 a 17.00 horas de lunes a jueves y el salario es de 146 euros al mes.
  • Monitor de autobús para acompañar y supervisar a los alumnos, velar por la subida y la bajada del bus, comprobar la asistencia y ayudar a los niños más pequeños o con necesidades específicas. El horario es de 06.00 a 08.00 y de 15.00 a 16.00 horas y el salario es de 16.576 euros brutos/año.
  • Personal para impartir clases de apoyo educativo tanto en euskera como en castellano para intervenir con alumnos con dificultades de aprendizaje, en Pamplona. 
  • Una persona para realizar una actividad extraescolar de Robótica en colegios de La Rioja y Logroño. El horario es de 15.00 a 17.00 horas y el sueldo es de 1.600 a 2.000 euros brutos/año.
  • Profesor de Secundaria de francés para el Colegio Leonés con un sueldo de 1.900 a 2.000 euros brutos/año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La borrasca Benjamin llega a Alicante: Aemet lanza una nueva alerta para el jueves
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
  3. La Guardia Civil investiga a 64 personas por construcciones ilegales en partidas rurales de Alicante
  4. El mercadillo de la N-332 en Guardamar abre con más público y el Ayuntamiento lo denuncia por desobediencia a la orden de cierre
  5. Hércules CF - Atlético de Madrid B
  6. La queja de alumnos sin profesores de FP: 'Viajamos durante horas para asistir a dos clases sueltas
  7. Fallece José Luis Gisbert, referente del sector heladero alicantino y expresidente de IFA
  8. El ciberataque de Elche deja una catarata de intentos de ciberestafas a concejales y funcionarios, incluso de sextorsión

Xixona desatasca dos obras emblemáticas después de dos años

Xixona desatasca dos obras emblemáticas después de dos años

El abogado laboralista Juanma Lorente desvela un derecho que casi nadie conoce: “Puedes trabajar media hora menos y cobrar igual”

El abogado laboralista Juanma Lorente desvela un derecho que casi nadie conoce: “Puedes trabajar media hora menos y cobrar igual”

La edil Marisol Moreno hará un censo de mujeres controladoras de gatos en Alicante y otras noticias con las que desayunaste hace hoy 10 años

La edil Marisol Moreno hará un censo de mujeres controladoras de gatos en Alicante y otras noticias con las que desayunaste hace hoy 10 años

Laura Lobo, abogada de familias: "Un divorcio amistoso no es automático y a veces tarda más que uno contencioso"

Laura Lobo, abogada de familias: "Un divorcio amistoso no es automático y a veces tarda más que uno contencioso"

Tres de cada cinco menores ya deciden con sus padres dónde va la familia de vacaciones o qué tecnología se compra en casa

Tres de cada cinco menores ya deciden con sus padres dónde va la familia de vacaciones o qué tecnología se compra en casa

Marvel Cosmic Invasion revela dos héroes jugables y planes de lanzamiento en un nuevo tráiler

Marvel Cosmic Invasion revela dos héroes jugables y planes de lanzamiento en un nuevo tráiler

Programación: Todo esto te espera en el Festival y el Mercado Medieval de Elche

Programación: Todo esto te espera en el Festival y el Mercado Medieval de Elche
Tracking Pixel Contents