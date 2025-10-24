La tecla "secreta" de los cajeros automáticos que protege de los robos: confirmado por la Policía Nacional

Con el avance de la tecnología y la evolución de los métodos de estafa, los cajeros automáticos se han convertido en uno de los puntos más sensibles para los delincuentes. A diario, miles de personas acuden a sacar dinero en efectivo, muchas veces sin ser plenamente conscientes de los riesgos que corren. Por ello, la Policía Nacionalha lanzado en su canal oficial de Instagram una serie de consejos clave para evitar ser víctima de robos o estafas mientras se realiza una operación bancaria.

Desconfía si alguien se acerca

Uno de los primeros consejos que la Policía Nacional destaca es desconfiar de cualquier persona que se acerque al cajero mientras estás operando. Es habitual que los delincuentes usen distracciones simples como decir que se te ha caído algo, alertarte de que el cajero no funciona correctamente o incluso fingir que te están ayudando. Estas técnicas tienen como objetivo desviar tu atención de la pantalla y, sobre todo, del momento en el que introduces tu número PIN. La recomendación es clara: si alguien se te acerca en ese instante, mantén la calma, protege el teclado con la otra mano y, si es necesario, interrumpe la operación.

Otra medida esencial es realizar operaciones bancarias en cajeros ubicados en lugares bien iluminados, preferentemente dentro de entidades bancarias o centros comerciales. Los espacios oscuros o poco transitados son el escenario perfecto para robos rápidos e imprevistos. Además, evita sacar dinero en efectivo por la noche y, en caso de que sea imprescindible, ir siempre acompañado. También es importante revisar que no haya dispositivos extraños en la ranura de la tarjeta o en el teclado, ya que pueden tratarse de elementos utilizados para clonar tarjetas o robar datos.

El botón "secreto" de los cajeros automáticos que puede evitar muchos robos. / INFORMACIÓN

La vigilancia debe ser constante antes, durante y después de operar en el cajero automático. Si notas que alguien te observa desde cerca o te sigue una vez has sacado dinero, cambia de dirección, busca una zona concurrida y, si te sientes amenazado, llama al 091. En muchos casos, los ladrones actúan en pareja: mientras uno te distrae, el otro se encarga de hurtar la tarjeta, el dinero o incluso observar el PIN para sustraer los fondos más adelante. Por eso, una recomendación clave es guardar inmediatamente el dinero y la tarjeta antes de alejarse del cajero.

Botón de "cancelar"

Uno de los consejos menos conocidos, pero más útiles que ha compartido la Policía Nacional, es el uso del botón de "cancelar" en el cajero automático como medida de protección. Este botón no solo sirve para corregir errores, sino que puede ser una herramienta de seguridad en caso de que sientas que tu operación está en peligro. Si notas que alguien intenta acercarse demasiado o intenta robarte justo después de introducir el PIN, pulsar el botón de “cancelar” interrumpe la transacción y bloquea el proceso, evitando que el dinero salga o que la tarjeta quede expuesta. Es un gesto rápido que puede evitar mayores pérdidas.

Además, recuerdan que si ya has sido víctima de un hurto o intento de robo, es fundamental acudir a la Policía Nacional a presentar una denuncia, ya que cada caso documentado ayuda a prevenir futuros delitos.

Desde la Policía también hacen hincapié en no dejar solos a nuestros mayores al acudir a un cajero automático, ya que las personas mayores son uno de los colectivos más vulnerables. Acompañarlos siempre que sea posible, enseñarles estos consejos de seguridad y explicarles cómo cancelar una operación son acciones clave para su protección. Además, se recomienda que usen cajeros interiores o que realicen gestiones acompañados por personas de confianza.