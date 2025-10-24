¿Tu empresa puede geolocalizarte y saber en cada momento dónde estás? Juanma Lorente, abogado laboralista, tiene la respuesta

En un entorno laboral cada vez más digitalizado, la pregunta sobre hasta dónde puede llegar el control de una empresa sobre sus empleados es más frecuente que nunca. Con el auge de las nuevas tecnologías, muchas compañías han empezado a implementar herramientas de seguimiento para verificar si sus trabajadores están cumpliendo con sus funciones, especialmente en empleos que implican desplazamientos o actividades fuera de la oficina. Pero ¿hasta qué punto puede una empresa saber dónde estás durante tu jornada laboral?

El control empresarial es legal siempre que se enmarque dentro de unos límites establecidos por la legislación laboral y de protección de datos. En principio, una empresa sí puede supervisar la actividad de sus empleados durante el horario de trabajo, pero debe hacerlo con proporcionalidad, transparencia y respetando siempre los derechos fundamentales del trabajador. Uno de los métodos más discutidos es el uso del GPS para geolocalizar a los empleados, especialmente en móviles, vehículos o dispositivos electrónicos.

Este tipo de prácticas ha generado un intenso debate sobre la privacidad en el trabajo. ¿Es lícito que tu jefe pueda consultar tu ubicación en tiempo real mientras estás trabajando? ¿Puede instalar un sistema de rastreo en tu móvil o en tu coche? Aquí es donde entra en juego la explicación del abogado laboralista Juanma Lorente, quien ha abordado esta cuestión con claridad en su canal de TikTok, resolviendo muchas de las dudas más frecuentes entre trabajadores.

¿Es legal que la empresa te geolocalice?

Según el abogado, sí, es totalmente legal que una empresa te geolocalice, pero bajo ciertas condiciones. No se trata de una medida que se pueda tomar a la ligera ni de forma arbitraria. Para que sea legal, primero debe haber una justificación razonable para su uso. Es decir, no basta con que la empresa quiera saber dónde estás “por si acaso”. Tiene que haber un fin lógico y coherente, como por ejemplo controlar rutas de reparto, verificar visitas comerciales o garantizar la seguridad en trabajos de campo.

Además, la empresa debe valorar si existen otras alternativas menos invasivas antes de instalar un GPS. Si el objetivo del control se puede lograr con métodos que no afecten de manera tan directa la privacidad del trabajador, como el uso de partes de trabajo, registros de visitas o llamadas, entonces deben optarse por esas vías antes que recurrir a la geolocalización.

Límites técnicos y legales

Cuando no hay otra alternativa viable y se decide instalar un sistema de localización, este debe cumplir ciertos límites técnicos y legales. En ningún caso puede colocarse un GPS en el móvil personal del trabajador, ya que eso supondría un control más allá del horario laboral, lo cual está completamente prohibido. La empresa solo puede controlar al empleado durante su jornada y en el ejercicio de su actividad profesional. Por eso, los GPS deben instalarse en dispositivos corporativos o en vehículos de empresa utilizados para tareas laborales, como suele ocurrir en el caso de comerciales, repartidores o técnicos de campo.

🚨 ¿Tu empresa te puede poner un GPS? No siempre. Y si lo hace sin cumplir la ley, puede estar vulnerando tu derecho a la intimidad. 👀 📍 La instalación de un GPS en vehículos o dispositivos laborales tiene requisitos muy concretos: 1️⃣ Finalidad legítima: solo puede usarse para controlar aspectos relacionados con el trabajo (por ejemplo, rutas, tiempos de reparto o uso del vehículo). 2️⃣ Proporcionalidad: el control debe ser razonable y no excesivo. No vale seguirte fuera del horario laboral. 3️⃣ Información previa: la empresa debe informarte antes de la instalación (art. 90 LOPDGDD y art. 20.3 ET). 4️⃣ Protección de datos: el tratamiento del GPS debe incluirse en el registro de actividades y respetar el RGPD. 💡 Si el GPS se usa para sancionar a un trabajador sin cumplir estos pasos, esa prueba podría considerarse nula en juicio. 👉 Consejo: si te han puesto un GPS y no te han informado por escrito, pide explicaciones por escrito al delegado de personal o al comité de empresa. 💬 Guarda este post si trabajas con vehículo o repartes, y compártelo con quien sospeche que le controlan más de la cuenta.

Otra de las claves que señala el abogado es que el trabajador debe ser informado de que está siendo geolocalizado. La ley exige que exista una política de privacidad clara, que detalle el uso de esta tecnología, su finalidad, los datos recogidos y el tratamiento que se les dará. Además, esta medida debe estar incluida en el plan de protección de datos de la empresa, y el empleado debe haber dado su consentimiento expreso o, al menos, estar debidamente notificado.

Por último, Juanma Lorente insiste en que esta medida no se puede aplicar indiscriminadamente. Por ejemplo, si un trabajador debe salir cinco minutos de la oficina por un recado o una urgencia, no sería lógico ni proporcional que la empresa lo controle mediante GPS. El uso de esta herramienta debe estar siempre relacionado con funciones laborales específicas que realmente lo justifiquen.