El autónomo Javier Morant vuelve a la carga: "Así es un día pagando más de 10.000 euros en impuestos"

Un día después de que habláramos sobre el autónomo y creador de contenido Javier Morant por su vídeo ‘Trabajando 14 horas diarias’, el emprendedor de 21 años vuelve a ser viral en TikTok.

Esta vez, Morant vuelve a la carga con un nuevo vídeo titulado ‘Así es un día pagando más de 10.000 euros en impuestos’. En esta grabación, el joven muestra, según su parecer, una de las caras menos amables de emprender en España: la factura fiscal.

"Hay que contribuir al Estado de bienestar... o eso dicen"

“Mi mañana empezaba hablando con el asesor contable porque teníamos que hacer la presentación del IVA y demás tributos. Porque hay que contribuir al Estado de bienestar para una España mejor… o eso dicen”, empieza el vídeo en tono irónico.

Conforme va avanzando el vídeo, Morant muestra cómo alterna su trabajo en la oficina con visitar otro negocio que asegura tener, aparentemente relacionado con la hostelería.

Además, el autónomo relata diversas gestiones administrativas que tiene que hacer a lo largo del día.

El vídeo, que en 16 horas acumula más de 25.000 visualizaciones, insinúa que la obligación fiscal es una carga casi absurda, al mismo tiempo que va mostrando su día a día.

Sin embargo, más allá de su descontento es una realidad que este tipo de mensajes pueden alimentar una visión distorsionada del sistema público, a través de una plataforma frecuentemente visitada por gente muy joven, donde se difunden gran cantidad de fake news y en un momento sociopolítico de bastante tensión, que debilita la calidad de la democracia y, en consecuencia, debilita el Estado de bienestar.

'El valor de tus impuestos'

Si ponemos los números sobre la mesa, Morant asegura haber pagado 10.000 euros en impuestos, pero tienen que ser impuestos proporcionales a sus ingresos y su nivel de actividad.

Si introducimos estas cantidades en la calculadora fiscal de la página web ‘El valor de tus impuestos’, podemos ver que la cantidad de impuestos de la que habla el joven se podrían traducir en recursos concretos para todos.

Según la web, 10.000 euros en impuestos equivalen a 16 becas de comedor escolar, tres plazas en educación primaria, dos operaciones para tratar o prevenir el cáncer de mama o una plaza anual en una residencia pública para mayores con dependencia, entre otros servicios que sostienen el Estado del bienestar.

A debate

Si su primer vídeo sirvió para intercambiar opiniones sobre la modificación de la jornada laboral y el papel de los autónomos en este cambio, este segundo ha servido para poner en cuestión el debate entre si es equitativo, individualmente, el gasto que supone trabajar con lo que se obtiene a cambio.

Aun así, el 'tiktoker' también plantea otro debate que va ligado con nuestro día a día: ¿qué responsabilidad tienen los creadores de contenido cuando convierten una queja personal en un relato que corre por internet? ¿Qué sucede cuando esta queja pone en duda el valor de un sistema que, con todos sus fallos, sostiene gran parte de las oportunidades y derechos de los que disponemos?