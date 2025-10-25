Gonzalo Bernardos vaticina un repunte del mercado inmobiliario: “Hay una barbaridad de jóvenes que van a poder comprar vivienda”

El conocido economista Gonzalo Bernardos, una de las voces más reconocibles y a menudo polémicas en los debates económicos televisivos, es optimista respecto al mercado inmobiliario español.

A principios de año, dibujó un escenario para 2025 en el que una confluencia de factores permitirá que un gran número de personas, especialmente los jóvenes, accedan por fin a la compra de una vivienda. Su análisis se basa en un cambio radical en las condiciones de financiación y en la insostenible situación del mercado del alquiler.

Frente a un panorama de incertidumbre que ha dominado los últimos años, marcado por la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y el encarecimiento de las hipotecas, Bernardos proyecta un horizonte de oportunidades.

Según el economista, este año ha sido un año de inflexión gracias a la relajación de la política monetaria y a la necesidad de las entidades bancarias de dinamizar su negocio. Esta "tormenta perfecta", como él la describe, no solo ha reactivado la demanda, sino que abrirá la puerta a un segmento de la población que hasta ahora se veía sistemáticamente excluido del acceso a la propiedad.

El motor del cambio

El pilar fundamental sobre el que se asienta la previsión de Bernardos es el cambio en las condiciones de financiación. "Nos encontramos en 2025 con unos tipos de interés muy bajos", afirma con rotundidad.

Esta bajada, que ya se insinuó con las primeras reducciones del BCE en 2024, se traducirá en hipotecas considerablemente más asequibles. El economista catalán subraya un segundo factor clave: la estrategia de las propias entidades bancarias. "Los bancos, para ganar más que el año anterior, tienen la necesidad de prestar más dinero", explica.

Este cambio de paradigma es crucial. Durante 2023 y parte de 2024, la política de los bancos fue restrictiva, con criterios de solvencia muy exigentes que dejaban fuera a una gran parte de los solicitantes. Sin embargo, en un entorno de tipos bajos, el margen de beneficio por operación se reduce, lo que obliga a las entidades a aumentar el volumen de préstamos concedidos para mantener su rentabilidad. En palabras de Bernardos: "Aquellos a los que se les decía que no en 2023, ahora recibirán un sí". Este viraje estratégico beneficiará directamente a perfiles con ingresos moderados y ahorros limitados, que hasta ahora eran rechazados de plano.

Una nueva generación de propietarios en el horizonte

El impacto más significativo de esta nueva coyuntura, según el análisis, recaerá sobre la población joven. "Hay una barbaridad de jóvenes que van a poder comprar vivienda en 2025", dijo Bernardos. Esta afirmación ataca directamente uno de los mayores problemas estructurales de España: la dificultad de emancipación y acceso a la vivienda para las nuevas generaciones. La combinación de salarios precarios y un mercado del alquiler descontrolado ha creado una demanda embalsada de compradores potenciales que, a pesar de tener estabilidad laboral, no podían permitirse el lujo de firmar una hipoteca.

Bernardos también avanzó dónde se concentrará esta nueva ola de compras: en municipios de clase media y zonas periféricas de las grandes capitales. El centro de ciudades como Madrid o Barcelona seguirá siendo prohibitivo para la mayoría, pero las áreas metropolitanas y ciudades dormitorio ofrecerán una alternativa viable. Esta tendencia no solo aliviará la presión sobre los núcleos urbanos, sino que podría revitalizar económicamente estas zonas, creando nuevos polos de desarrollo. El acceso a una vivienda en propiedad se presenta, así como la única salida lógica para quienes ven cómo el alquiler consume una parte desproporcionada de su poder adquisitivo sin generar patrimonio.

La inversión como refugio

Más allá de la compra para uso residencial, Gonzalo Bernardos defiende la inversión inmobiliaria como una de las estrategias más inteligentes en el contexto actual. La razón principal es la crítica situación del mercado del alquiler, que describe como "en absoluta ebullición". Con una oferta cada vez más escasa y precios que no dejan de subir, pagar una renta mensual se ha convertido en una sangría económica para millones de familias. Por ello, recomienda encarecidamente comprar.

Su argumento se refuerza con una audaz proyección de rentabilidad. "Mi expectativa es que comprando ahora y vendiendo en cinco años, si te endeudas mucho para comprar una vivienda, puedas conseguir rentabilidades anuales del 25-30%", explica. Bernardos no teme al endeudamiento; de hecho, lo considera una herramienta clave para maximizar los beneficios. Poniendo su propio caso como ejemplo, admite: "Yo voy muy endeudado y lo que cobro de alquiler es lo normal, pero como el denominador [la inversión inicial] es pequeño, obtengo una gran rentabilidad". Para el economista, los próximos años ofrecerán "rentabilidades apoteósicas" para quienes sepan aprovechar el momento, posicionando el ladrillo no solo como un refugio seguro, sino como un vehículo de crecimiento patrimonial sin parangón en el panorama financiero actual.