David, fontanero (75 años), sobre la cuota de autónomos: "Mi mujer tiene una pensión de unos 1.000 €, yo unos 500, si no hubiéramos invertido, sería insuficiente"

Los principales encargados del Gobierno se han visto obligados a echarse atrás en materia de la subida de la cuota de autónomos. La propuesta original suponía una subida de 17 euros en la cuota más baja, es decir, en aquellos con ingresos de hasta 670 euros al mes, y 217,37 euros en la cuota más alta, en autónomos que cobraban más de 6.000 euros en sus ingresos mensuales. Esta subida trianual en las cuotas de autónomos no fue bien recibida entre socios del Gobierno como Sumar, así como por las principales asociaciones de autónomos.

Esta situación de malestar generada habría promovido la posterior rectificación. Tras la decisión tomada por el Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad Social ha puesto sobre la mesa dos propuestas de cara al año 2026: subidas de entre el 1% y el 2,5%, o congelar el incremento para los autónomos que menos facturan. Sin duda, ambas alternativas se alejan de las propuestas iniciales que contemplaban subidas de hasta un 35%.

En medio de esta crisis en las cotizaciones de los autónomos es donde surgen casos como el de David, un fontanero de 75 años que es autónomo desde los 24. Su caso reflejaría la realidad de muchos: "Mi mujer tiene una pensión de unos 1.000 €, yo unos 500". Según él, no entiende cómo toda una vida de trabajo no sería suficiente para garantizarle una jubilación digna.

Los principales detractores

En general, la decisión no ha sido bien vista por la mayoría del panorama nacional. Formaciones políticas como Junts han achacado a los principales dirigentes un 'estrangulamiento' de los trabajadores autónomos. Por otro lado, la oposición también habría mostrado su descontento. El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, habría tildado la estrategia del Gobierno de "actividad inmoral en política".

Además, el sector de los autónomos tampoco se habría quedado atrás. Algunos trabajadores como Juan Carlos aclaran que “para quienes menos facturan, la cuota puede llegar a suponer casi un 40% de su facturación”. En su caso concreto, esta subida rondaría los 50 o 60 euros, una cantidad que, según él, puede parecer insignificante, pero que para muchos supondría un verdadero problema. Sin duda, muchos de ellos se habrían hecho la misma pregunta: “¿dónde está la justicia?”.

Las exigencias del sector

Las principales asociaciones de autónomos, como ATA, UPTA y UATAE, se han manifestado públicamente tras la decisión. Estos grupos, a pesar de celebrar la rectificación del Gobierno, continúan exigiendo medidas para asegurar un trato justo para los trabajadores autónomos. En palabras de Lorenzo Amor, presidente de ATA, "los que dicen que hay que cotizar más para tener más protección social se equivocan", afirmando rotundamente que "la protección social es un derecho".

Muchas de las exigencias de estos autónomos se centran en ciertos sectores desprotegidos por la legislación:

Una actualización de las bases de cotización de los autónomos conforme al IPC actual hasta 2031

de los autónomos conforme al IPC actual hasta 2031 Los autónomos en pluriactividad no deben cotizar por encima de la base máxima

no deben cotizar por encima de la base máxima No bajar la base de cotización a los familiares sin rendimientos netos y que no presentan la declaración de la renta

y que no presentan la declaración de la renta Establecer el subsidio para mayores de 52 años, permiso por lactancia, inclemencias meteorológicas o por fallecimiento de familiar

A nivel general, los autónomos se encuentran en una situación de abandono por parte de un Gobierno que, según algunos de sus dirigentes afirman, no proporciona las medidas suficientes para ejercer su actividad de forma segura. Tras esta vuelta atrás en las decisiones del Gobierno, solo queda esperar a las nuevas regulaciones propuestas en lo que a los trabajadores autónomos se refiere.