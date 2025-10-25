La dura realidad económica de Andy y Lucas: Deudas con Hacienda y otros problemas

Andy y Lucas, durante muchos años, han ocultado a sus fans los muchos problemas que tienen y han tenido, tanto personales como económicos. El propio Lucas González contó en 'El Hormiguero' que ambos han aprendido la lección y "hemos sabido invertir muy bien nuestro dinero, mejor de lo que la gente se piensa. Los ahorros los tenemos por invertir en ladrillo".

Sin embargo, y pese al enorme éxito que han atesorado a lo largo de toda su carrera, a nivel económico, la situación no parece ser tan espléndida. Es lo que sostiene Luis Pliego, director de la revista Lecturas, en una entrevista concedida a 'El tiempo justo' este martes 21 de octubre.

El periodista comenzó explicando que "Andrés Morales mantiene una deuda desde 2017 de 125.000 euros" con Hacienda, con unos intereses que ya habrían alcanzado 50.000 euros. Además de esta deuda, Andy tiene un piso en propiedad en Puerto Real (Cádiz), a nombre de Sociedad Musical Troncoso.

Una situación "bastante delicada" por la que habría aceptado alargar hasta el extremo la última gira de despedida, en la que se habrían envolsado aproximadamente 2 millones de euros según datos de Vanitatis.

En cuanto a Lucas González, es cierto que ha invertido mucho en el sector inmobiliario, incluyendo la compra de una finca en Yeles (Toledo) de 3.000 m2, una localidad en la que su pareja tiene una academia musical. También tiene otra vivienda en Conil de la Frontera (Cádiz) y tres pisos más en Cádiz capital.

Ahora bien, "los cinco pisos tienen hipoteca y dejó de pagarlas poco antes de comenzar esta gira", pidiendo una moratoria porque "no tenía dinero para pagarla".

De esta forma, a nivel económico no es una situación para nada optimista para el dúo gaditano. Un momento complicado que puede llegar pronto a su fin gracias a todo el dinero obtenido en su gira de despedida.