El economista Gonzalo Bernardos: “El 80% de las personas sale ganando pagando impuestos”

El debate sobre la carga fiscal en España vuelve a la actualidad. Mientras algunos ciudadanos insisten en que nuestro país se ha convertido en un “infierno fiscal”, el economista y profesor universitario Gonzalo Bernardos ha querido desmontar esta idea con datos y argumentos.

Ocurrió durante un dabate de LaSexta Xplica. Según Bernardos, la presión fiscal española está por debajo de la media de la eurozona. “El conjunto de la zona de euro paga el 40,6% del PIB. En España, el 37%”, señaló. Esta diferencia sitúa al país entre los que menos recaudan en proporción a su riqueza dentro del entorno europeo. “De todos los países del sur de Europa, excepto Malta, España es el país en el que se pagan menos impuestos”, añadió, recordando que incluso en Europa occidental solo Irlanda —“con cuentas tramposas”— presenta una carga menor.

El economista también quiso contextualizar el incremento de la recaudación en los últimos años. “En 2018 se pagaba el 35% del PIB, ahora el 37%”, explicó, puntualizando que “han subido las prestaciones”. Es decir, el aumento de los ingresos públicos ha ido acompañado de un mayor gasto en servicios sociales y ayudas a la ciudadanía.

Bernardos aprovechó para lanzar un mensaje a quienes se quejan de pagar demasiados impuestos, especialmente a los jóvenes. “Todos esos jóvenes que dicen que pagan demasiado, han de pensar que la mayoría han ido a una escuela pública o una concertada y, en el debe de ellos con la administración, le deben mucho dinero. No al revés”, subrayó.

Por último, el experto defendió el papel redistributivo de los tributos en la sociedad: “Los impuestos, indudablemente, hacen que la sociedad sea más justa”. En su opinión, el sistema fiscal español contribuye al bienestar general. “Si miramos las cuentas personales, el 80% sale ganando pagando impuestos porque recibe más prestaciones de las que paga”, concluyó.

En definitiva, Bernardos rechaza la idea de que España sea un país asfixiado por los impuestos y apuesta por una visión más equilibrada del sistema fiscal, en la que los tributos se entiendan como una herramienta clave para mantener la cohesión social y los servicios públicos que sostienen el Estado del bienestar.