Alfonso Cañete, experto inmobiliario: «Crees que necesitas 100.000 euros para empezar a invertir en inmuebles y te han mentido»

El experto inmobiliario malagueño, Alfonso Cañete, es tajante a la hora de valorar la idea de que necesitas realizar un gran desembolso económico para adquirir tu primer inmueble: «Crees que necesitas 100.000 euros para empezar a invertir en inmuebles y te han mentido».

A través de su cuenta de Instagram, el influencer señala que muchas personas tienen una percepción equivocada de cuánto dinero se necesita en un primer momento para invertir en una vivienda, al menos desde el punto de vista especulativo.

El malagueño afirma: «Yo empecé con cero euros». Y propone tres vías distintas para poder hacer frente a esta inversión sin contar con una gran reserva de dinero propio.

Tres métodos para comprar sin fondos propios

En el vídeo, Cañete explica que el primero de los métodos es el más utilizado hoy en día: conseguir una hipoteca. El influencer asevera que «dependiendo de tu perfil y del tipo de propiedad, podrás conseguir que te financien en algunos casos hasta el 100%», aunque estos casos requieren de condiciones muy específicas.

El inversor denomina a esta técnica como 'apalancamiento estratégico', basado en utilizar la deuda generada por la hipoteca para adquirir el inmueble. El experto resalta los beneficios de tener una hipoteca de toda la vida: «Tendremos una gran ventaja a la hora de comprar la propiedad porque solo tendremos que poner el capital que no nos da el banco, más los impuestos».

La segunda vía que propone el influencer es la inversión con socios capitalistas, buscando otras personas o entidades interesadas para que pongan capital en busca de una oportunidad de negocio.

Por último, el malagueño propone una alternativa para quienes piensan en conseguir una vivienda que necesita una reforma. Se trata de la reforma con pago por objetivo o con pago por resultados, un método en el que se llega a un acuerdo con la empresa contratista para realizar los pagos a medida que las etapas de la obra vayan alcanzando unos objetivos preestablecidos.

«Yo contactaba con una empresa que me financiase la obra a éxito y, por lo tanto, no necesitaba tener ahorrado el capital para la obra», afirma el inversor. Sin embargo, estos métodos implican la necesidad de aportar el capital en otro momento, por lo que son una vía para ganar tiempo antes de los pagos.