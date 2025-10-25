Luis Granda, experto en finanzas, confirma las palabras de José Elías: "Es una tentación... pero no se puede y no se debe hacer"

El multimillonario José Elías y Eric Ponce charlan en el pódcast ‘Búscate la vida’, donde han puesto sobre la mesa el debate sobre los gastos deducibles de las empresas.

Para poner en contexto, Elías es el propietario de la cadena de congelados ‘La Sirena’, pero también el presidente de la compañía energética Audax Renovables, y un empresario que forma parte de la famosa lista Forbes. Digamos que es alguien que conoce bien el dinero.

A su lado, Eric Ponce, quien se presenta como “un chico curioso y ,sobre todo, inventor”. Ponce se ha formado para desarrollar aplicaciones informáticas y, en la actualidad, tiene un canal de YouTube especializado en drones.

De pódcast a debate fiscal

En el episodio 96, 'Nueva Temporada: vacaciones, reunión de trabajo y muchos cambios', Ponce ha explicado que Elías le dijo que cada vez que tuviera un gasto de empresa lo anotara en una agenda (con fecha, lugar y gasto concreto) para poder demostrar su veracidad, en el caso de que Hacienda le hiciera una inspección.

A sus palabras, el empresario explica que hay que tener cuidado porque la Agencia Tributaria “va a ir a ver si esa comida justamente cae el 15 de agosto, que es festivo”.

Por consiguiente, sus palabras han servido para que Luis Granda, experto en optimización fiscal le responda: “En la legislación española este tema es muy común. Hay que ser prudente. Las comidas de empresa deben ser reales, en días que no sean festivos.”

“Es una tentación para muchas familias pagar las comidas del sábado con la tarjeta, pero no se puede y no se debe hacer”, aclara el experto.

Para los que pagan la comida del sábado con la tarjeta

A continuación, vamos a resolver pequeñas dudas que puede generar este tema.

Para aquellos que “pagan la comida del sábado con la tarjeta”, deben saber que los gastos deducibles son solo los gastos derivados de la actividad.

Este tipo de gastos sirven para optimizar impuestos, reducir costos y cumplir con la normativa fiscal.

Consejos importantes

En la práctica, es importante tener en cuenta cuatro aspectos importantes:

Los pagos deben estar respaldados por la documentación que acredite que eso es real, tal como explica Ponce con el ejemplo de la agenda.

deben estar por la documentación que acredite que eso es real, tal como explica Ponce con el ejemplo de la agenda. Los gastos deben ser necesarios para generar ingresos y estar directamente relacionados con la actividad de la empresa.

con la actividad de la empresa. Hay que tener en cuenta que existen limitaciones y restricciones,Fp porque no todos los gastos son deducibles en su totalidad.

porque no todos los gastos son deducibles en su totalidad. Los gastos se deben haber generado y pagado en el mismo año fiscal (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, por ejemplo). Así, si el servicio se generó en 2024 pero lo pagaste en 2025 no será posible deducirlo.

Ejemplos

A modo de ejemplos y para terminar, algunos gastos deducibles podrían ser: material de oficina, el espacio donde se trabaja y los suministros necesarios, el transporte (si se usa para trabajar), la formación profesional relacionada con el trabajo, los seguros o las comidas de trabajo de verdad.