José Elías, empresario multimillonario, lo tiene claro: "Con 25 años deberías tener ahorrados 60.000 euros"
El emprendedor cree que "el 20% de la vivienda en España debería ser social"
Cristina Sebastián
El empresario y dueño de ‘La Sirena’ José Elías ha expuesto en un vídeo, publicado en su canal de Youtube, el problema que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda.
José Elías explica que, con el salario mínimo actual, es muy difícil generar algún tipo de ahorro. "Si en 7 años tienes que ahorrar 10.000 euros al año, si cobras 1.500, ¿cómo ahorras 1.000 al mes?", se pregunta el inversor.
Emancipación juvenil
"Con 25 años deberías tener ahorrados 60.000 euros", asegura José Elías, teniendo en cuenta los gastos. "Para comprar un piso de 200.000 pavos, que no es un piso muy caro para una ciudad como Barcelona, son necesarios 40.000 euros más 20.000 de gastos", añade Elías.
El Consejo de la Juventud de España calcula que la tasa de emancipación juvenil es de tan solo el 15,2%. Además, advierte de que los jóvenes que quieren independizarse en solitario tendrían que ahorrar más del 90% de su salario para comprar una vivienda en un futuro.
Soluciones
El empresario catalán apuesta por la vivienda social y reconoce que "el 20% de la vivienda en España debería ser social y ahora mismo se está construyendo un 2%”. La solución que propone el multimillonario es que "el banco público avale a esta gente por el 20%".
El motivo por el que no hay tanta vivienda social es porque se gana más vendiendo viviendas libres. "Un tío que tiene que hacer viviendas y puede decidir entre hacer vivienda social y venderla a 200.000 o hacer vivienda libre y venderla a 300.000, elige la segunda opción", justifica José Elías.
Idealista informa de que, actualmente, España supera el 2% de vivienda social que aseguraba José Elías, y se sitúa en el 3,4%, con intención de llegar al 9% próximamente.
