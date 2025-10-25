Juanma Lorente, abogado laboralista, indica los pasos a seguir si sufres un accidente laboral
El especialista en los derechos del trabajador desgrana las claves para lograr la baja en tu trabajo
El abogado e influencer Juanma Lorente, especializado en los derechos del trabajador, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que enumera los pasos que un trabajador debe seguir tras sufrir un accidente laboral. "Lo primero que debes hacer si tienes un accidente laboral es preguntar a tu empresa qué mutua te corresponde. Conforme sepas el nombre, busca el centro más cercano y tira para allá", inicia su discurso Lorente.
"Cuando llegues, cuenta exactamente lo que te ha pasado y que te ha pasado trabajando o camino al trabajo. Debes solicitar que te den de baja por accidente laboral. ¿Qué ocurre? Que hay muchas mutuas que te van a poner mil excusas y no te dan de baja por accidente laboral", resalta el abogado.
"Si eso te pasa, vete directamente a tu médico de cabecera y solicita la baja por enfermedad común. La baja realmente es por accidente laboral, lo que pasa es que si la mutua no te da la baja y estás fatal y no puedes reincorporarte al trabajo al día siguiente, de alguna forma tendrás que estar protegido en ese momento", añade.
"Por eso lo recomendable es ir al médico de cabecera y pedir la baja por enfermedad común. El siguiente paso consiste en que, según tengas la baja por enfermedad común, debes solicitar un cambio de contingencia ante la Seguridad Social. ¿Por qué? Pues porque de esa manera, la Seguridad Social podrá examinar tu tema y, si ve que el accidente se ha provocado en el trabajo, pues te cambiará la contingencia y pasarás a depender de la mutua y a cobrar como si fuera un accidente laboral", argumenta en el vídeo publicado en TikTok, donde cuenta con más de medio millón de seguidores.
"Además, si el accidente laboral ha sido por culpa de la empresa, pues deberás de solicitar una indemnización", finaliza.
