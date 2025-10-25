Juanma Lorente, abogado laboralista: “Lo primero que tienes que hacer si tienes un accidente laboral es..."

El abogado laboralista Juanma Lorente ha elaborado la guía "paso a paso" que debe seguir todo trabajador que haya sufrido un accidente laboral, una situación compleja que puede hacer sentir a muchos asalariados que su estabilidad económica (y hasta incluso su trabajo) está en peligro.

La mutua

“Lo primero que tienes que hacer si tienes un accidente laboral es preguntar a la empresa que mutua te corresponde.” Una vez conocida, “busca el centro más cercano y tiras para allá.” Al llegar, el experto aconseja “contar exactamente lo que te ha pasado, cuenta qué te ha pasado trabajando o te ha pasado de camino al trabajo o de camino del trabajo a casa y solicita que te den de baja por accidente laboral.”

Las mil y una excusas

Como bien explica el experto laboralista, "hay mutuas que te ponen mil excusas y no te dan la baja por accidente laboral". El letrado lo tiene claro y aconseja, en estos casos, no dejarse llevar por la presión y "acudir directamente a tu médico de cabecera y solicita la baja por enfermedad común", el experto aclara que si estás mal y no puedes reincorporarte al trabajo al día siguiente "de alguna forma tendrás que estar protegido en ese momento". Esto, eso sí, no tiene que llevar consigo una renuncia a tus derechos y al reconocimiento del origen de tu enfermedad o lesión como laboral, es solo un "parche" si se da el caso de que la mutua se niegue a concedértela. En este caso, viene el paso final: "Nada más que tengas la baja por enfermedad común en la mano tienes que presentar un cambio de contingencia ante la Seguridad Social.” De esta manera la Seguridad Social podrá estudiar tu caso y si lo consideran como tal " te cambiará la contingencia y pasarás a depender de la mutua, pasarás a cobrar como un accidente laboral y todo será como si fuese un accidente laboral desde el principio", aclara.

#trabajo #laboralista ♬ sonido original - JuanmaLorente_Laboralista @juanmalorentelaboralista ✅ HAZ ESTO SI TIENES UN ACCIDENTE LABORAL 1️⃣ Notifica inmediatamente el accidente a tu empresa o responsable directo. Es obligatorio que lo comuniques cuanto antes. 2️⃣ Acude al centro médico concertado con la Mutua (no a tu médico de cabecera, salvo urgencia). Allí evaluarán si es accidente laboral. 3️⃣ Exige el parte de accidente: la empresa debe tramitarlo en 5 días hábiles (art. 23 del RD 39/1997). 4️⃣ Guarda toda la documentación médica y partes de baja. Serán clave si hay secuelas o reclamaciones posteriores. 5️⃣ Si la empresa no colabora o niega el origen laboral, puedes reclamar ante la Inspección de Trabajo o el INSS. 👉 Recuerda: un accidente laboral no es solo el que ocurre “en el trabajo”. También cuenta el in itinere, es decir, de camino al trabajo o de vuelta a casa. 🔖 Guarda este post para tenerlo a mano si te pasa. 📤 Compártelo con quien trabaje en tu sector —nunca sabes cuándo puede hacer falta. #Accidentelaboral

Por último, señala algo muy importante: “Si el accidente laboral ha sido por culpa de la empresa, tendrás que solicitar una indemnización".