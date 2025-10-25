El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico

Planificar la jubilación va más allá tener unos ahorros para vivir nuestro retiro con tranquilidad. El lugar que escogemos para pasar esta nueva etapa puede ser clave para garantizar que vivimos sin preocupaciones y en Galicia contamos con uno de los mejores pueblos para hacerlo.

El clima, los servicios, la gastronomía y la oferta cultural y de ocio convierten a España en uno de los destinos favoritos para los jubilados de muchas partes del mundo. A medida que nos hacemos mayores, nuestras necesidades y preocupaciones cambian, por suerte en este país contamos con muchos lugares en los que acceder a todas estas comodidades.

Aunque el mediterráneo sigue siendo el destino favorito para quien viene a retirarse desde otro país, la tranquilidad y la naturaleza de Galicia la postulan como una de las opciones favoritas para jubilados de esta y otras comunidades. Los pueblos gallegos ofrecen un estilo de vida relajado y a un coste inferior al de ciudades como Pontevedra, Vigo o A Coruña, donde el metro cuadrado puede superar los 2.000 euros.

Leiro: todos los servicios que necesitas en un entorno de cuento

El pueblo ourensano de Leiro es un destino idóneo para quienes buscan un retiro relajado sin renunciar a ninguna comodidad. Esta localidad de poco más de 1.400 habitantes tiene el metro cuadrado a 467 euros, según los datos de Idealista en el mes de septiembre, un dato clave si queremos vivir con holgura en el momento en el que empecemos a percibir una pensión.

Ubicado en la comarca de Ribeiro, Leiro tiene mucho que ofrecer más allá del precio del suelo. Se trata de un lugar rodeado de naturaleza y en el que podemos encontrar todos los servicios necesarios: farmacia, centro de salud, supermercados y multitud de comercios locales.

Además, asentarnos aquí nos dará un acceso rápido a otros centros importantes de Galicia. El pueblo está a solo 30 minutos de la capital de provincia, Ourense; y a una hora escasa tanto de Vigo como de Santiago de Compostela, lo que nos garantiza la tranquilidad del rural y, a la vez, el acceso a todos los servicios de las ciudades.

Qué hacer en Leiro

Para quienes buscan una jubilación activa, el municipio ofrece infinidad de senderos y miradores en los que podremos disfrutar de su increíble paisaje la mayor parte del año sin tener que pagar el peaje de la masificación turística.

En este apartado, el paseo fluvial de O Salgueiral y su puente colgante ofrece un paseo junto al río Avia en el que encontraremos lugares para descansar y un recorrido cómodo por pasarelas que lo convierten en apto para todas las edades.

Para los más aventureros, la sierra de Pena Corneira los dejará más que satisfechos. Con más de 1.000 hectáreas de área protegida (la mayor de su tupo en Galicia), este lugar de enorme belleza acoge numerosas rutas de senderismo con distintas dificultades para todo tipo de visitantes.

Además del patrimonio natural, el histórico y el arquitectónico también tienen mucho que ofrecer a quienes llegan a Leiro. El monasterio de San Clodio es el monumento más reconocible del pueblo. Un edificio del siglo VI transformado en hotel en el que podremos hacer encontrar vestigios de las distintas etapas que vivieron tanto el edificio como el pueblo.

Quienes visiten esta localidad no tardarán en darse cuenta de que el ritmo del mundo aquí parece distinto, como si te invitase al paseo sin prisa y a apreciar lo que te rodea, un entorno perfecto para cambiar de mentalidad y empezar a descansar después de una vida dedicada al trabajo