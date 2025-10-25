Niño Becerra tajante con la situación de la economía española: "El coste de la vivienda resulta inasumible para una parte importante de los jóvenes y las clases medias, la precariedad laboral persiste"

Últimamente, son numerosas las noticias que hemos recibido acerca de la situación económica en Francia. El gobierno de Macron se encuentra en una situación convulsa, a las puertas de aprobar nuevos presupuestos para 2026, y pendientes de las 1.500 enmiendas que se han presentado en la Asamblea Nacional.

Es por ello que el economista Santiago Niño Becerra reflexiona en su cuenta de X sobre algunas de las comparaciones publicadas en los medios de comunicación entre la economía española y la economía francesa. "Ahora se ha puesto de moda en España decir lo rematadamente mal que está la economía de Francia", ha afirmado sin tapujos.

Algunas comparaciones entre España y Francia

Bien es cierto que Francia posee actualmente el mayor déficit presupuestario de la Unión Europea con un 5,8%, superando con creces el límite de 3% establecido, frente a un 3,2% del caso español. Sin embargo, Niño Becerra resalta la persistente diferencia entre la tasa de actividad en España, con un 59,03%, frente a Francia, con un 75,3%.

Además, la tasa de desempleo francesa sería únicamente de un 7,5%, en comparación con la española que alcanza el 10,5%. "Y no hablamos de esas 700.000 personas con contrato fijo discontinuo que, en España, no están activas pero no cuentan como desempleadas", ha mencionado. El experto añadiría que la tasa de paro juvenil en Francia se sitúa en un 18,1%, mientras que en España asciende al 25,3%.

Un indicador clave para el experto sería la tasa de pobreza, en la que España, con un porcentaje cercano al 26%, saldría bastante perjudicada frente a la nación gala, donde la cifra es de un 15,4%. Asimismo, ha destacado la falta de productividad en España: "La productividad medida en PIB por hora trabajada que hoy tiene España es la que Francia tenía en 1996".

La carencia de poder adquisitivo en España

Niño Becerra considera que, pese al evidente crecimiento de la economía española, gran parte de la población estaría perdiendo poder adquisitivo. Instituciones financieras como BBVA nos señalan una pérdida del poder adquisitivo de casi un 20% desde principios del año 2020.

Estos datos sitúan a España (junto con Países Bajos y Austria) como uno de los territorios europeos con mayor tasa de IPC interanual, y por ello, con mayor pérdida del poder adquisitivo de las familias:

Austria : 4,0%

: 4,0% Países Bajos : 3,3%

: 3,3% España : 3,0%

: 3,0% Alemania .: 2,4%

.: 2,4% Portugal : 2,4%

: 2,4% Bélgica : 2,1%

: 2,1% Italia : 2,0%

: 2,0% Grecia: 1,9%

Si algo nos queda claro es que, pese a los esfuerzos de España por sufragar sus tradicionales problemas económicos, el camino que le queda por delante es todavía muy largo. Además, como habría demostrado el catedrático económico, la calidad de vida del español sigue siendo inferior a del ciudadano europeo promedio.