Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Si has tenido un accidente, que no te engañen..."

“Lo primero que te diría es que hay que ver cómo ha sucedido el accidente. Si es algo fortuito, ¿ha pasado porque tenía que pasar? No, sólo podrás reclamarle algún tipo de responsabilidad a tu empresa si ese accidente ha sido culpa de ellos, porque no te ha dado los equipos adecuados, porque no te ha dado las herramientas adecuadas o porque no te ha formado correctamente”, señala el letrado Ignacio de la Calzada.

El abogado ha publicado en sus redes sociales un vídeo ilustrativo sobre las dudas que suelen tener los trabajadores a la hora de sufrir un accidente laboral: "¿Puedo reclamar algo a mi empresa?", es algo que suelen preguntarse. De la Calzada señala que lo primero es analizar cómo ha sucedido el siniestro.

El criterio es claro: solo cuando la empresa incumple sus obligaciones en materia de prevención y seguridad laboral puede hablarse de una posible reclamación. En esos casos, añade De la Calzada, “ahí puede existir una falta de medidas de seguridad y se puede pedir un recargo de prestaciones, cobrar entre un 30% y un 50% más de tu baja o incluso la incapacidad permanente”.

Además de ese recargo en las prestaciones, el abogado recuerda que el trabajador puede exigir una indemnización por daños y perjuicios, siempre que se demuestre la responsabilidad empresarial. “Si es culpa de la empresa deberá indemnizarte por las lesiones sufridas”, explica.

Pero De la Calzada subraya otro punto que muchos empleados desconocen: la existencia de una póliza de convenio. “Y algo que se sabe menos, una póliza de convenio. Si te queda una incapacidad permanente por un accidente de trabajo, normalmente en la póliza de convenio viene reflejado que te tienen que pagar una cantidad X, 5, 10, 15 o 20 mil euros o más por haber tenido una incapacidad, con lo que ya son varias las reclamaciones”.

En resumen, tras un accidente laboral, no basta con asumir que “las cosas pasan”. Es fundamental comprobar si la empresa cumplió con su deber de protección y conocer los derechos que amparan al trabajador. Como concluye el abogado laboralista, “así que si has tenido un accidente, que no te engañen”.