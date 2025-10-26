Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buenas noticias del SEPE: una ayuda de 600 euros durante 4 meses para trabajos temporales en este sector

Solo la podrán pedir algunos trabajadores concretos

Xavi Espinosa

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha confirmado la plena operatividad de una prestación especial por desempleo destinada a los trabajadores del sector cultural y artístico. Esta ayuda busca proteger a un colectivo que a menudo se ve afectado por la temporalidad y la intermitencia laboral. 

Se trata de la Prestación Especial para Artistas, una medida clave que busca mitigar la intermitencia laboral que caracteriza a profesionales de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, incluyendo a sus técnicos y auxiliares. Esta ayuda ofrece hasta 600 euros al mes durante un periodo máximo de cuatro meses (120 días).

Cómo solicitar la ayuda

Para acceder a ella, es necesario haber cotizado un mínimo de 60 días en la actividad artística durante los 18 meses previos al desempleo, o bien un mínimo de 180 días en los seis años anteriores a esa misma situación. 

La prestación fue implementada mediante el Real Decreto-ley 1/2023 y está disponible para aquellos profesionales que no tienen derecho a la prestación contributiva ordinaria por desempleo.

La cuantía es flexible y depende de las bases de cotización. Si la media diaria de la base de cotización de los últimos 60 días supera los 60 euros, se percibirán los 600 euros (100% del IPREM). Si es inferior a ese umbral, la ayuda será de 480 euros (80% del IPREM). Además, la prestación cotiza para la jubilación sobre la base mínima, aportando un extra de seguridad a un sector históricamente desprotegido.

Para acceder a esta ayuda, los interesados deben solicitarla a través de la sede electrónica del SEPE o en sus oficinas.

