Buenas noticias del SEPE: una ayuda de 600 euros durante 4 meses para trabajos temporales en este sector

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha confirmado la plena operatividad de una prestación especial por desempleo destinada a los trabajadores del sector cultural y artístico. Esta ayuda busca proteger a un colectivo que a menudo se ve afectado por la temporalidad y la intermitencia laboral.

Se trata de la Prestación Especial para Artistas, una medida clave que busca mitigar la intermitencia laboral que caracteriza a profesionales de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, incluyendo a sus técnicos y auxiliares. Esta ayuda ofrece hasta 600 euros al mes durante un periodo máximo de cuatro meses (120 días).

Cómo solicitar la ayuda

Para acceder a ella, es necesario haber cotizado un mínimo de 60 días en la actividad artística durante los 18 meses previos al desempleo, o bien un mínimo de 180 días en los seis años anteriores a esa misma situación.

La prestación fue implementada mediante el Real Decreto-ley 1/2023 y está disponible para aquellos profesionales que no tienen derecho a la prestación contributiva ordinaria por desempleo.

La cuantía es flexible y depende de las bases de cotización. Si la media diaria de la base de cotización de los últimos 60 días supera los 60 euros, se percibirán los 600 euros (100% del IPREM). Si es inferior a ese umbral, la ayuda será de 480 euros (80% del IPREM). Además, la prestación cotiza para la jubilación sobre la base mínima, aportando un extra de seguridad a un sector históricamente desprotegido.

Para acceder a esta ayuda, los interesados deben solicitarla a través de la sede electrónica del SEPE o en sus oficinas.