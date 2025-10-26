Buenas noticias del SEPE: una ayuda de 600 euros durante 4 meses para trabajos temporales en este sector
Solo la podrán pedir algunos trabajadores concretos
Xavi Espinosa
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha confirmado la plena operatividad de una prestación especial por desempleo destinada a los trabajadores del sector cultural y artístico. Esta ayuda busca proteger a un colectivo que a menudo se ve afectado por la temporalidad y la intermitencia laboral.
Se trata de la Prestación Especial para Artistas, una medida clave que busca mitigar la intermitencia laboral que caracteriza a profesionales de las artes escénicas, audiovisuales y musicales, incluyendo a sus técnicos y auxiliares. Esta ayuda ofrece hasta 600 euros al mes durante un periodo máximo de cuatro meses (120 días).
Cómo solicitar la ayuda
Para acceder a ella, es necesario haber cotizado un mínimo de 60 días en la actividad artística durante los 18 meses previos al desempleo, o bien un mínimo de 180 días en los seis años anteriores a esa misma situación.
La prestación fue implementada mediante el Real Decreto-ley 1/2023 y está disponible para aquellos profesionales que no tienen derecho a la prestación contributiva ordinaria por desempleo.
La cuantía es flexible y depende de las bases de cotización. Si la media diaria de la base de cotización de los últimos 60 días supera los 60 euros, se percibirán los 600 euros (100% del IPREM). Si es inferior a ese umbral, la ayuda será de 480 euros (80% del IPREM). Además, la prestación cotiza para la jubilación sobre la base mínima, aportando un extra de seguridad a un sector históricamente desprotegido.
Para acceder a esta ayuda, los interesados deben solicitarla a través de la sede electrónica del SEPE o en sus oficinas.
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
- De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús
- ¿Por qué huele a vómito?': esta es la queja que circula en Elche en el arranque del fin de semana
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero
- Un intruso que se instala en el sofá: un buitre leonado se cuela en una vivienda del centro de Torrevieja