El abogado Andrés Millán sobre las formas de cobrar el sueldo: "Yo si pudiera cobrar todo el salario en una paga sería lo ideal"

La actual economía española atraviesa una situación persistente de inflación. La principal causa de ello es que pese a la subida de los salarios, estos no serían proporcionales al aumento en los costes de vida de los españoles. Es por ello que, si a muchos se les presentase la oportunidad de recibir su sueldo en mayores pagos, no se lo pensaría dos veces. Sin embargo, el abogado Andrés Millán cree que esta decisión es un error.

En palabras de Millán, “tanto si cobras en 12 pagas como en 14 el cómputo anual por ley tiene que ser el mismo”. Siguiendo esta tónica, en el caso de que cobres 20.000 o 24.000 euros al año, a ti te correspondería esa suma de dinero, ni más ni menos. Lo ideal para el creador de contenido sería cobrar todas las pagas extra de una vez, ya que alguien con una mínima formación financiera podría administrarse este dinero e invertirlo en activos, con el objetivo de sacar una rentabilidad.

Para este, que la mayoría de la sociedad española quiera cobrar en 14 pagas es una muestra de la falta de conocimiento financiero. "Nadie invierte el dinero, nadie se sabe administrar y simplemente prefieren la sorpresa de un mes cobrar lo que parece que es más", ha señalado como un gran problema de la sociedad española.

El problema de la devaluación del dinero

El abogado laboralista nos habla de la inflación como una causa directa de esta pérdida del valor del euro en España. Consciente de ello, considera que “el dinero vale más hoy que dentro de 6 meses”, aconsejando a todos nosotros recibir la mayor cantidad posible de sueldo. A nivel financiero, el dinero iría perdiendo su valor conforme al paso de los meses, y por ello objetivamente estaríamos percibiendo una menor cantidad de dinero.

Según datos oficiales del INE, los niveles de inflación habrían subido con respecto al año anterior. Con ello, la variación del IPC del mes de septiembre de 2025 con respecto al año 2024 habría sido de un 3% más. Estos indicadores no explican cómo los precios habrían sufrido un aumento con respecto al año pasado, elevando el gasto de los españoles.

Los niveles de salarios en España

Como hemos comentado previamente, aunque el apartado de los salarios ha presentado una subida progresiva desde el año 2013, estos no serían suficientes para costear el nivel de vida del ciudadano español medio. Los datos publicados nos hablan de un sueldo medio anual de aproximadamente 28.049,94 euros, con una variación del 4,06% en cuento al año anterior.

Por otro lado, los datos de los salarios por comunidades autónomas nos muestran los seis territorios que menor renta perciben, los cuales no sobrepasan el umbral de los 2.000 euros mensuales:

Castilla-La Mancha : 1.960,51 euros

: 1.960,51 euros Comunitat Valenciana : 1.952,79 euros

: 1.952,79 euros Andalucía : 1.914,87 euros

: 1.914,87 euros Región de Murcia : 1.876,39 euros

: 1.876,39 euros Canarias : 1.869,28 euros

: 1.869,28 euros Extremadura: 1.845,34 euros

Si hay algo que evidencian estos datos es que el salario sigue siendo un asunto a tratar para muchos españoles. Sumado a los aumentos en los índices del IPC, ha convertido la inflación percibida en los últimos años en uno de los mayores retos presentes y futuros en el país.