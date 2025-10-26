Cómo comprar un piso: esta tiktoker tiene las claves para no perder dinero

La vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles, sobre todo de los más jóvenes. A la dificultad de reunir el capital para conseguir una propiedad, se le suma el desconocimiento en la materia. Para ayudar a los primerizos, la tiktoker experta en ahorro, Ytu (ytusinfiltro), comparte las claves para meterse en una hipoteca.

El mundo inmobiliario y de las hipotecas maneja conceptos y herramientas con las que la mayoría de jóvenes no están acostumbrados a tratar. Sin embargo, internet se ha llenado en los últimos tiempos de expertos dispuestos a divulgar sus conocimientos y experiencia a través de las redes sociales.

Con esta intención, la influencer ha subido un vídeo a TikTok en el que comparte su experiencia contratando una hipoteca a modo de 'tutorial para novatos'.

Ahorro y búsqueda de piso

El primer tema sobre el que pone el foco Ytu es el ahorro. La divulgadora comenta que, aunque en redes aparece mucho contenido en el que se habla de hipotecas que cubren el 90% o el 100% de la compra, «lo máximo que me dan es al 80%».

Con ese supuesto, que aclara que corresponde a su propia hipoteca, señala que no significa que para un piso de 100.000 tengas que tener ahorrado 20.000. «Tienes que tener un poco más», explica, ya que se deben tener en cuenta gastos como los impuestos o la tasación.

El segundo punto de su vídeo se centra en qué debes fijarte a la hora de visitar un piso. La influencer enumera algunos consejos a la hora de tratar con el vendedor como: «nunca des mucha información sobre ti», «fijarte que no tenga deudas relacionadas», «que no tenga humedades» o, en el caso de no tener ascensor, «que tenga posibilidad de tenerlo».

Cómo pedir la hipoteca

A la hora de pedir la hipoteca, Ytu recomienda dos pasos. El primero, contactar con tu banco y preguntar si te la «pre conceden», que aclara que no es lo mismo que te la den. El segundo paso es contactar con un corredor hipotecario.

Según comenta, se trata de asesorías a las que les proporcionas tus datos y ellos se encargan de pasar la información a los bancos, devolviéndote qué entidades te la concederían y sus condiciones. Además, «no te cobran nada y se lo cobran al banco», haciendo el trámite gratuito para el cliente.

Procesos en paralelo

Otro punto clave que señala la influencer es conocer los pasos que puedes dar en cada momento. En este sentido, afirma que «tú vas a ver pisos y, en paralelo, vas mirándote lo de la hipoteca». Asimismo, recomienda realizar más de una visita a la vivienda que te interesa y reservarlo, pero que «en esa cláusula se indique que, si no te dan la hipoteca, esa reserva te la van a devolver».

Al final del proceso, Ytu comenta que está la firma de arras, un proceso con el que aseguras el piso pagando un 10% antes de la compra final, y sobre el que recomienda alargar el período contemplado «lo máximo posible» para poder hacer el resto de trámites con los que el banco termina de aceptar la hipoteca a tiempo.

Por último, la tiktoker recomienda tener paciencia, ya que asegura que «comprarse un piso no es algo rápido, es algo lento, tedioso, aburrido y desesperante».