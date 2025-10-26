El Congreso tumba la reducción de jornada y el economista Gonzalo Bernardos advierte: “España sigue en los años 60"
El Congreso rechaza la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas con los votos de PP, Vox y Junts, mientras el economista Gonzalo Bernardos alerta de que España mantiene un modelo laboral “anclado en los años 60”
La propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, impulsada por Yolanda Díaz, ha sido rechazada esta semana en el Congreso de los Diputados con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. La medida, que buscaba acercar las condiciones del sector privado a las de los funcionarios, no saldrá adelante, lo que ha desatado un intenso debate político y económico.
El economista Gonzalo Bernardos, entrevistado en el programa Más Vale Tarde de La Sexta, ha defendido que la reducción de jornada era “de sentido común” y habría aportado beneficios claros a los trabajadores. Según él, “que en 22 años solo se haya reducido siete horas es una minucia”.
Impacto económico y laboral de la medida
Bernardos considera que, de haberse aprobado, la reducción habría supuesto:
- Un aumento del salario por hora, al repartir mejor la productividad.
- Una disminución de la discriminación con los funcionarios, que ya trabajan 37,5 horas.
- Una mayor apropiación por parte de los trabajadores de la riqueza que generan.
No obstante, el rechazo de Junts no sorprende al economista, que sostiene que su decisión refuerza a sus votantes principales, los pequeños empresarios, quienes valoran positivamente la defensa de un modelo basado en jornadas largas y bajos costes.
El modelo productivo, en el centro del debate
Para Bernardos, la propuesta de Yolanda Díaz suponía un cambio de modelo productivo, apostando por menos horas, más calidad y trabajadores más satisfechos. “Eso siempre suma”, apunta. Sin embargo, critica que muchas empresas en España continúan siendo “poco productivas” y compensan esa debilidad con contratos largos y horas extra no remuneradas.
“El principal problema de este país es que perdura el modelo de los años 60 del siglo pasado y todos salimos perdiendo”, sentencia el economista.
Sindicatos y salarios, la próxima batalla
Bernardos también insta a los sindicatos a presionar en los convenios colectivos, priorizando sobre todo el aumento salarial, ya que, según sus palabras, la mayoría de los trabajadores prefieren ganar más a reducir su jornada. Aun así, defiende la combinación de ambas medidas como la opción ideal.
En un contexto en el que muchas empresas modernas ya trabajan menos de 37,5 horas, Bernardos alerta de que España sigue atrapada en un modelo que frena la innovación y la competitividad. El rechazo de la reducción de jornada refleja, según él, la resistencia a abandonar un sistema laboral obsoleto.
