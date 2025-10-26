Buenas noticias para las familias: Hacienda exime de más de 1.000 euros a las familias con mayores de 65 años

Las familias que tengan a personas mayores dependientes están de enhorabuena gracias a la ayuda del Gobierno español destinado a cubrir los gastos y la falta de ingresos derivada de esta situación.

Así, Hacienda otorga 1.150 euros para las familias con familiares de más edad con el objetivo de contribuir en la economía de las familias cuyos mayores no perciban pensiones elevadas e iguala la ayuda a la ya existente a las familias con personas dependientes.

La cantidad puede ser superior si la persona a quien se atiende es mayor de 75 años y llegar hasta los 2.550 euros, siempre que se cumplan los requisitos.

Este bono no es una ayuda directa, sino que se trata de una deducción del IRPF en la Declaración de la Renta, es decir, que permite pagar menos impuestos. Así, se podrá pedir en 2026, en relación con el ejercicio de 2025.

Requisitos para beneficiarse de la ayuda

Este ingreso solo se puede reclamar en casos de rentas inferiores o iguales a 8.000 euros anuales, sin tener en cuenta las exentas del impuesto.

Además, deberá certificarse un período mínimo de convivencia en, al menos, la mitad del período impositivo, medio año dentro del ejercicio correspondiente a la Declaración. Tampoco se puede pedir cuando el IRPF supere los 1.800 euros, las exentas.

Finalmente, la ayuda solamente podrá reclamarse siempre que la persona a cargo sufra una discapacidad del 33% o superior. La deducción se aplica automáticamente al completar los datos familiares, siempre que se cumplan estos requisitos.