Pilar Tomé, abogada experta en herencias: "Aceptar una herencia puede salir muy caro si no lo haces bien"
Ricardo Castelló
Las herencias siempre suelen traer cola. Al recibir un inmueble, los herederos pueden enfrentarse a diversos conflictos por no saber cómo gestionar la herencia. Es muy difícil que toda la familia se ponga de acuerdo sobre si vender, alquilar o conservar la propiedad. Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión, es fundamental considerar un aspecto esencial, según Pilar Tomé.
La letrada, que trabaja en el bufete Vilches Abogados, empresa con más de 20 años de experiencia en servicios jurídicos, empieza explicando en un vídeo de TikTok que "aceptar una herencia puede salirte muy caro si no lo haces bien".
Primero de todo, la experta en herencias deja claro que "no solo heredas casas o dinero", ya que hay que tener en cuenta distintos aspectos como los prestamos, hipotecas y embargos ocultos, entre otras cosas.
"Antes de firmar nada, recuerda que el Código Civil prevé tres opciones legales: aceptación pura y dura, renuncia la herencia o aceptación a beneficio inventario", comparte en TikTok.
¿Qué implican estas tres opciones legales?
- Aceptación pura y simple: implica responder por las deudas del fallecido con todo tu patrimonio personal.
- Renuncia a la herencia: significa no adquirir nada, ni bienes ni deudas, y debe formalizarse ante notario.
- Aceptación a beneficio de inventario: consiste en aceptar la herencia, pero limitando la responsabilidad por las deudas del fallecido únicamente al valor de los bienes heredados.
La abogada revela que "antes de decidir, revisa el certificado de últimas voluntades, cuentas bancarias, las cargas en el registro de la propiedad, las deudas fiscales y los posibles avales".
Por todos estos motivos, la letrada no duda en decir que "la herencia puede ser un regalo o un problema" y lo más importante para no 'caer' en la trampa es analizar, asesorarse y elegir la opción más segura.
