Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Si te dan el alta, haz esto para proteger tus derechos”

En España, miles de personas se enfrentan cada año a una situación complicada: tras semanas o meses de baja médica, reciben el alta aunque aún sienten molestias o no han completado sus tratamientos. En estos casos, es fundamental actuar con información y tomar decisiones acertadas desde el primer momento.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada explica los trámites adecuados puede marcar la diferencia entre una reincorporación segura o problemas laborales a corto plazo.

El alta puede llegar antes de completar la recuperación

Aunque la baja médica puede extenderse hasta un máximo de 18 meses, muchas veces el alta llega antes de tiempo. Si aún tienes lesiones o estás pendiente de tratamientos médicos, tienes derecho a impugnar esa decisión.

Esto es especialmente recomendable cuando las dolencias no son permanentes ni irreversibles, ya que la impugnación puede ayudarte a recuperar el tiempo necesario para terminar de sanar.

¿Hay que volver al trabajo si se impugna el alta?

La respuesta es sencilla, sí. En los casos de enfermedad común, la impugnación del alta no suspende la obligación de reincorporarse al trabajo. Es decir, aunque hayas iniciado el proceso para recurrir la decisión médica, debes presentarte en tu puesto el día siguiente al alta.

Por eso, es importante combinar la impugnación con otras medidas que te ayuden a protegerte físicamente y laboralmente.

Una medida muy recomendable es pedir por escrito una adaptación del puesto de trabajo. En este escrito debes explicar las lesiones que has sufrido y cómo afectan a tu capacidad laboral. La empresa, al recibirlo, debe iniciar los trámites para hacerte una revisión médica, analizar las condiciones del puesto y adaptarlo si es necesario.

Además, no olvides que, tras una baja médica, tienes derecho a reclamar las vacaciones pendientes. Puedes hacerlo al mismo tiempo que solicitas la adaptación.

Evita recurrir a una nueva baja médica

Algunas personas, al sentirse aún mal, intentan tramitar una nueva baja tras reincorporarse. Sin embargo, los tribunales suelen anular estas nuevas bajas si no se basan en causas distintas o claramente justificadas, por lo que no es el camino más recomendable.

Recibir el alta médica no siempre significa estar recuperado al 100 %. Si estás en esa situación, es importante que actúes desde el primer día: vuelve al trabajo si corresponde, inicia la impugnación, solicita la adaptación del puesto y reclama tus vacaciones.