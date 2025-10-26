Miguel Benito, abogado, sobre la jubilación con 15 años cotizados: "Estas cantidades no están nada mal"
Para poder acceder a una pensión con solo 15 años cotizados deberás haber cumplido los 66 años y 8 meses
Pablo Valera
En nuestro sistema de pensiones, tener 15 años cotizados nos sitúa en el umbral mínimo para poder acceder a una pensión contributiva de jubilación. Aunque este mínimo no garantiza disfrutar de una pensión elevada, el abogado laboralista, Miguel Benito, afirma que se puede optar a unas cantidades que «no están nada mal».
El divulgador explica en un vídeo, a través de la plataforma TikTok, que con este número mínimo de años cotizados solo cobraremos el 50% de la base reguladora.
Además, Benito detalla los requisitos que se deben cumplir para poder optar a este tipo de prestación con este número de años trabajados.
Requisitos para la jubilación con 15 años trabajados
El abogado señala que la edad ordinaria de jubilación para quienes tienen menos de 38 años y 3 meses cotizados es de 66 años y 8 meses. Por lo tanto, quienes quieren jubilarse con solo 15 años trabajados, deberán esperar a tener esta edad o acogerse a fórmulas como la jubilación anticipada o parcial.
Otro de los puntos que resalta Benito es que la Seguridad Social establece que, dentro de esos tres lustros cotizados, al menos dos deben estar dentro de los últimos 15 años anteriores a la jubilación. Con esta premisa, tendremos derecho a cobrar el 50% de la base reguladora, una cifra que se extrae a partir de las bases de cotización de los últimos 25 años.
Con estos parámetros, podemos establecer que, para una persona cuya base reguladora durante ese período fuera de 1.200 euros, su pensión sería de 600 euros al mes. A este importe, por debajo de la pensión mínima legal, podrá sumársele un complemento a mínimos siempre que el pensionista no perciba ingresos por otra vía.
Aunque existen variables como si el solicitante tiene discapacidad, si ha trabajado en empleos de riesgo o si cumple las condiciones para acceder a la jubilación activa o parcial, el Estado puede complementar la pensión hasta alcanzar las cifras de las pensiones mínimas actuales: 12.241,60 euros al año para jubilados sin cónyuge a cargo (874,40 euros al mes en 14 pagas) o 15.786,40 euros anuales si tienen cónyuge a cargo (1.127,60 euros mensuales).
