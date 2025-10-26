Miguel Benito Barrionuevo, abogado especialista en derecho laboral, avisa de novedades importantes en los permisos laborales por fallecimiento

El abogado y creador de contenido Miguel Benito Barrionuevo, conocido en la red social TikTok como Empleado Informado, ha detallado en uno de sus últimos vídeos las posibles modificaciones que el Gobierno estudia aplicar en los permisos laborales, tanto por fallecimiento de un familiar como por cuidados paliativos.

Actualmente, el permiso por fallecimiento de un familiar es de dos días laborables, ampliables a entre cuatro y seis en caso de desplazamiento. Según explica, la propuesta plantea ampliarlo a 10 días laborables, que podrían disfrutarse en el plazo de un mes desde el fallecimiento.

En cuanto a los cuidados paliativos, el permiso vigente es de cinco días laborables, pero el nuevo planteamiento busca ampliarlo a 15 días, que podrían disfrutarse durante un periodo de tres meses mientras el familiar se encuentre en esa situación.

El abogado aclara, además, que esta ampliación solo se aplicaría en casos de familiares de segundo grado de consanguinidad —como abuelos, nietos o hermanos— o cuando se trate del núcleo familiar directo. “En el resto de casos, no se aplicaría”, puntualiza.

Por el momento, estas medidas no son oficiales, ya que “se trata de declaraciones de la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz) mientras se negocian los cambios”. Cuando la reforma esté redactada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pasará a ser efectiva.