Miguel Benito Barrionuevo, abogado especialista en derecho laboral, avisa de novedades importantes en los permisos laborales por fallecimiento
El tiktoker Empleado Informado, con un millón de seguidores, explica los cambios que se negocian en los permisos por fallecimiento de un familiar y cuidados paliativos
El abogado y creador de contenido Miguel Benito Barrionuevo, conocido en la red social TikTok como Empleado Informado, ha detallado en uno de sus últimos vídeos las posibles modificaciones que el Gobierno estudia aplicar en los permisos laborales, tanto por fallecimiento de un familiar como por cuidados paliativos.
Actualmente, el permiso por fallecimiento de un familiar es de dos días laborables, ampliables a entre cuatro y seis en caso de desplazamiento. Según explica, la propuesta plantea ampliarlo a 10 días laborables, que podrían disfrutarse en el plazo de un mes desde el fallecimiento.
En cuanto a los cuidados paliativos, el permiso vigente es de cinco días laborables, pero el nuevo planteamiento busca ampliarlo a 15 días, que podrían disfrutarse durante un periodo de tres meses mientras el familiar se encuentre en esa situación.
El abogado aclara, además, que esta ampliación solo se aplicaría en casos de familiares de segundo grado de consanguinidad —como abuelos, nietos o hermanos— o cuando se trate del núcleo familiar directo. “En el resto de casos, no se aplicaría”, puntualiza.
Por el momento, estas medidas no son oficiales, ya que “se trata de declaraciones de la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz) mientras se negocian los cambios”. Cuando la reforma esté redactada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pasará a ser efectiva.
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- Las obras que puedes hacer en casa sin pedir permiso y que tus vecinos están obligados a pagar
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia
- El 'nuevo' paseo de la playa de San Juan de Alicante: 130 palmeras más, un carril bici prolongado y alumbrado renovado
- De Eurovisión y Juego de Tronos a servir de inspiración a los alumnos del instituto de Carrús
- ¿Por qué huele a vómito?': esta es la queja que circula en Elche en el arranque del fin de semana
- Tres detenidos en San Isidro por contrabando de 12 toneladas de gases de efecto invernadero
- Elche revive su espíritu medieval entre nómadas, gaitas y sueños cervantinos