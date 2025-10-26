Natalia de Santiago, experta en finanzas: “Ojo si vas a contratar un asesor financiero”
Te explicamos cómo elegir con seguridad y evitar riesgos innecesarios
Cada vez más personas en España buscan la ayuda de un asesor financiero para gestionar mejor su dinero, invertir con criterio o simplemente tomar decisiones importantes sobre su patrimonio. Y, según la experta en finanzas personales Natalia de Santiago, esta es una muy buena idea. Pero también lanza una advertencia. Y es que, aunque contar con asesoramiento profesional puede ser una gran ventaja, no todo lo que se ofrece en el mercado es fiable. Por suerte, hay formas sencillas de saber si estás en buenas manos y evitar problemas graves.
Contratar los servicios de un asesor financiero es una decisión inteligente si quieres planificar mejor tu futuro económico. Tal y como señala Natalia de Santiago, “es algo estupendo que nos puede ayudar muchísimo y que yo desde luego recomiendo”.
Los asesores financieros pueden ayudarte con temas como:
- Inversiones
- Ahorro para la jubilación
- Gestión de deudas
- Planificación fiscal
- Organización del presupuesto familiar
Pero cuidado: no todo el que se anuncia como asesor tiene formación o respaldo legal.
¿Cómo saber si un asesor es de fiar?
El principal riesgo está en contratar servicios de personas sin la formación adecuada o, directamente, sin estar registradas en ningún organismo oficial. Por eso, Natalia de Santiago alerta de que “hay mucha gente ofreciendo sus servicios por ahí de origen más que dudoso”.
La buena noticia es que comprobar si un asesor es profesional y fiable es muy fácil. Basta con verificar que trabaja para una entidad supervisada por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y que está cubierta por el Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN).
El FOGAIN es un fondo de garantía que cubre hasta 100.000 euros por titular y por entidad si tu asesor trabaja dentro del sistema regulado. Es decir, si algo sale mal —por ejemplo, fraude o quiebra de la empresa que gestiona tus inversiones—, estarás protegido.
No te la juegues con tu dinero. Solo así tendrás la tranquilidad de estar tomando decisiones financieras con respaldo y protección real.
