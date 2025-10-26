Si estás en paro debes tener esto en cuenta: viajar puede hacer que te quiten la prestación

Si estás cobrando un subsidio por desempleo deben tener algo más en cuenta antes de irte de vacaciones. El Ministerio de Trabajo responde a las dudas de quienes se preguntan si es posible irse de vacaciones mientras se cobra alguna ayuda de este tipo. Según Trabajo, las prestaciones no recogen un derecho a vacaciones, pero permiten viajar fuera de la localidad habitual un máximo de 30 días al año.

Ahora bien, si no notificamos este viaje de forma correcta al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de lo contrario, podemos perder nuestro subsidio.

Viajar al extranjero y desplazamientos prolongados

Si tenemos intención de abandonar el país, el SEPE nos presenta varias casuísticas. Por un lado, si el viaje es de menos de 15 días al año, deberemos notificarlo a través del formulario de «comunicación de salida al extranjero». Una vez pasado el viaje, debemos presentarnos en la oficina el primer día hábil desde nuestra vuelta.

Por otra parte, las estancias en el exterior entre 15 y 90 días, además de tener que avisar en tu oficina de empleo, se suspenderá tu prestación durante ese tiempo. La ayuda se reanudará a tu regreso, sin pérdida de días y en las mismas condiciones que ya tenías.

Sin embargo, existe un tercer caso: pasar más de 90 días fuera de España. Si se da esta situación, podría llegar a darse la extinción de la prestación si no cumple con unos requisitos. Pero existen excepciones, si la salida tiene razones laborales, educativas o de cooperación internacional no perderás tu subsidio.

Ante la duda sobre alguno de estos trámites, la mejor solución es pedir cita y acudir a nuestra oficina más cercana para evitar problemas con esta ayuda vital para millones de personas.