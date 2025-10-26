Pedro Becerro aclara cómo mejorar tus finanzas: "Lo único imprescindible para lograrlo es..."

En el día a día, muchas personas lidian con elementos clave de la economía como son las deudas, ahorro o inversión, entre otros. Sin embargo, son cada vez más los que no comprenden al 100% cómo controlar sus finanzas personales, y por caer en el desconocimiento terminan perjudicando su propia situación económica.

Según expresa el autor Pedro Becerro en su libro ‘Mejora tus finanzas personales’, dichas finanzas personales dependen únicamente de uno mismo, donde ni la formación previa ni el nivel adquisitivo supondrían un impedimento. De tal forma, cualquiera podría mejorar sus finanzas, teniendo en cuenta la mentalidad, esfuerzo y constancia con la que se trabaje. Además, afirma que entender los conceptos es algo sencillo, y lo único que conllevaría más tiempo sería cambiar algunos hábitos financieros.

Los conceptos clave

Becerro distingue cinco elementos que componen lo que entendemos como finanzas personales:

Los ingresos se pueden definir como la entrada de dinero a la economía familiar . La forma más clásica sería el salario, las ganancias obtenidas en el trabajo. También existirían otras formas de ingresos, como el alquiler de bienes en propiedad o también los intereses generados por el dinero invertido o depositado . Los ingresos se dividirían en dos categorías principales, fijos y variables .

se pueden definir como la . La forma más clásica sería el salario, las ganancias obtenidas en el trabajo. También existirían otras formas de ingresos, como el alquiler de bienes en propiedad o también los . Los ingresos se dividirían en dos categorías principales, y . Los gastos suponen cualquier salida de dinero de la economía familiar . Los gastos se pueden deber a varios motivos, desde los más básicos como la vivienda o comida, hasta gastos secundarios como el ocio. También se pueden clasificar en gastos fijos y variables .

. Los gastos se pueden deber a varios motivos, desde los más básicos como la vivienda o comida, hasta gastos secundarios como el ocio. También se pueden clasificar en gastos y . Las deudas se convierten en las obligaciones contraídas con una entidad bancaria o un particular. Normalmente, se generan por el préstamo inicial de una cantidad de dinero o por compras con pago aplazado , que posteriormente se devolverá con intereses en pagos periódicos. Algunos ejemplos serían la hipoteca o préstamos personales para adquirir un vehículo o costear la cuota de una tarjeta de crédito.

se convierten en las obligaciones contraídas con una entidad bancaria o un particular. Normalmente, se generan por el de una cantidad de dinero o por compras con , que posteriormente se devolverá con intereses en pagos periódicos. Algunos ejemplos serían la o para adquirir un vehículo o costear la cuota de una tarjeta de crédito. El ahorro sería la parte de ingresos que no se gasta y se mantiene para un uso futuro. Este elemento supone la renuncia del consumo presente en favor del consumo futuro .

. La inversión se entiende como el uso del dinero para comprar activos, si entendemos activo como cualquier tipo de bien que se tenga en propiedad y pueda generar un beneficio económico. De este modo, el objetivo final sería apostar por un aumento de los ingresos, ya sea en forma de rentas periódicas, como los alquileres o dividendos, o por una revalorización de lo comprado.

Cómo disminuir el riesgo financiero

De cara a cualquier planificación financiera, la deuda se convierte en un obstáculo si se pretende obtener una buena salud económica. Organismos financieros como BBVA nos señalan diferentes métodos que podemos seguir para sobrellevar lo mejor posible las deudas personales:

La estrategia “bola de nieve” consistiría en eliminar primero la deuda con un cargo mensual más pequeño .

consistiría en eliminar primero la deuda con un . La estrategia “tsunami” , donde se ordenan las deudas según de mayor a menor es la tensión psicológica producida .

, donde se ordenan las deudas según de mayor a menor es la . La estrategia de “los tipos de interés más altos primero” ordenaría las deudas según el tipo de interés, eliminando primero las que mayor tasa de interés posean.

ordenaría las deudas según el tipo de interés, eliminando primero las que posean. La estrategia de “los intereses más altos primero”, donde predominan las deudas con más intereses a lo largo del tiempo.

Si uno se crea unas expectativas financieras y establece unos objetivos claros, se debe ser realista y consecuente con las decisiones que se toman, ya que lo aconsejable sería una evaluación previa de los posibles riesgos. Dicho riesgo financiero se convierte en un parámetro que se debe minimizar lo máximo posible, para así evitar cualquier tipo de deuda en el futuro.