El abogado David Jiménez, experto en herencias, aclara el caso de Jesulín: “La ley permite que le deje solo..."

Herencias, divorcios y nuevos matrimonios: una situación más común de lo que parece. El caso de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban sirve como ejemplo para entender una realidad cada vez más habitual: las familias reconstituidas. Cuando una persona tiene hijos de diferentes relaciones, es normal que surjan dudas sobre si puede dejarles más a unos que a otros o cómo se reparte la herencia legalmente.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, el abogado y economista David Jiménez, experto en herencias, explica que la ley española sí permite diferencias en el reparto, aunque con límites claros marcados por el Código Civil.

Qué dice la ley sobre los hijos y la legítima

Según recuerda Jiménez, el Código Civil establece una parte mínima obligatoria para los herederos forzosos, conocida como la legítima. Esta fracción, que en el caso de tener cuatro hijos equivale a una doceava parte para cada uno, no puede ser eliminada ni reducida, salvo casos excepcionales de desheredación justificada.

Esto significa que Jesulín podría dejar a Andrea, la hija que tuvo con Belén Esteban, solo su legítima estricta, mientras reparte el resto del patrimonio entre su esposa actual, María José Campanario, y los otros tres hijos comunes. No obstante, también podría optar por dejar todo a partes iguales entre los cuatro descendientes. En palabras del letrado, “es una decisión exclusiva del testador”, y solo puede formalizarse mediante testamento.

El papel del testamento: decidir cómo se reparte la herencia

La clave está, según el abogado, en hacer testamento y dejarlo todo por escrito. Sin ese documento, la herencia se reparte de forma automática siguiendo el orden legal, sin margen para modificar porcentajes ni destinatarios.

Por eso, Jiménez aprovecha este ejemplo mediático para recordar que la planificación hereditaria no es solo cosa de ricos o famosos, sino una herramienta legal que evita conflictos familiares y garantiza que la voluntad del testador se cumpla exactamente como desea.

Lo que no influye: el matrimonio o divorcio de los padres

Un punto importante que destaca el experto es que el hecho de que los padres estén o no casados no afecta a los derechos hereditarios de los hijos. Todos los descendientes tienen el mismo estatus legal a la hora de heredar, independientemente de si nacieron dentro o fuera del matrimonio.

De esta forma, Andrea tendría los mismos derechos que sus hermanos, aunque su padre, si así lo decide en testamento, puede dejarle la cantidad mínima que marca la ley.

Una reflexión más allá del caso mediático

Aunque el ejemplo de Jesulín y Belén Esteban atrae la atención por tratarse de personajes conocidos, el fondo del asunto es mucho más amplio: cada vez más familias en España se enfrentan a situaciones similares, donde los segundos matrimonios, los hijos de distintas relaciones y las herencias generan dudas y tensiones.

Por eso, el mensaje que deja David Jiménez es claro: planificar la herencia con tiempo, asesorarse y dejar constancia en un testamento bien redactado es la mejor forma de evitar sorpresas y asegurar que la voluntad de cada persona se respete.