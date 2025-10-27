¿Te han desviado el vuelo a Alicante? Esto es lo que debes hacer si eres uno de los afectados

El cierre del aeropuerto de Alicante-Elche durante la última hora de la tarde de este lunes ha dejado a cientos de viajeros en tierra o aterrizando en aeropuertos distintos al previsto. Muchos se preguntan ahora qué pueden hacer si su vuelo ha sido desviado, retrasado o cancelado por el incidente.

La buena noticia es que tienes derechos como pasajero, aunque dependerá del motivo y del tipo de vuelo.

1. Guarda toda la documentación

Conserva tu billete, tarjeta de embarque y cualquier justificante del vuelo. Anota la hora programada y la real de llegada, y el aeropuerto al que finalmente aterrizaste. Esta información será clave si decides reclamar gastos o pedir compensación.

2. Contacta con tu aerolínea

En caso de desvío o retraso, la compañía aérea debe ofrecerte asistencia: transporte alternativo, comidas, bebidas y alojamiento si es necesario. Si tu vuelo aterrizó en Valencia, Murcia o Palma, pregunta por el traslado gratuito hasta Alicante.

Uno de los vuelos desviados por la presencia de drones en el aeropuerto de Alicante. / FlightRadar

3. Conoce tus derechos

Según el Reglamento europeo 261/2004, los pasajeros pueden reclamar compensación si llegan a su destino con más de tres horas de retraso, pero no cuando la causa sea una circunstancia extraordinaria, como un cierre por drones o alertas de seguridad. Aun así, la aerolínea está obligada a asistirte y cubrir tus necesidades básicas durante la espera.

4. Reclama si no recibes respuesta

Si la compañía no cumple con lo establecido, puedes presentar una reclamación ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Guarda los correos, justificantes y recibos de cualquier gasto adicional (taxis, comidas, hoteles).

5. Mantente informado

Consulta el estado de tu vuelo en la web o app de AENA y sigue las actualizaciones de tu aerolínea. La normalidad en el aeropuerto de Alicante se está recuperando de forma gradual, pero los vuelos de esta noche podrían seguir acumulando retrasos.

Si tu vuelo fue desviado o retrasado, no te quedes sin reclamar. Exige asistencia inmediata, conserva toda la documentación y consulta si puedes optar a compensación o reembolso.