Se acaba el plazo: si tienes una empleada del hogar debes hacer este trámite obligatorio
Un real decreto regula las condiciones de estas trabajadoras que deben ser cumplidas por sus empleadores
Las familias que tienen dada de alta en la Seguridad Social a empleadas del hogar tienen que realizar un trámite obligatorio y se les acaba el tiempo para completarlo.
El real decreto que reguló la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar, aprobado el año pasado, establecía que las familias deberán tener una evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo. Este decreto determina que, una vez habilitada la plataforma para realizar esta evaluación, tenían hasta seis meses de plazo para completar el paso.
La plataforma www.prevencion10.es se habilitó el pasado mes de mayo por lo que en noviembre se termina el plazo para llevar a cabo este trámite obligatorio.
La persona que tiene contratada a una empleada del hogar debe entrar en la web, en la opción ‘prevención en el hogar’ e introducir los datos del empleador, de las personas que trabajan en casa y las tareas que realizan.
Con esa información se hace la evaluación contestando una serie de preguntas sobre bloques diferenciados y, si se detecta algún riesgo, la propia web sugiere las mejoras y soluciones. Tras la evaluación se descarga un documento denominado ‘Plan de prevención de riesgos laborales’ que deben firmar la persona empleadora y la empleada, y estar disponible por si lo requiere la Inspección de Trabajo.
En la plataforma también se incluyen materiales explicativos sobre prevención de riesgos laborales adaptados para este colectivo y hay disponible un servicio de atención telefónica gratuito para resolver dudas (913 634 300, disponible de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas).
Junto a esta evaluación, la ley contempló formación en prevención y reconocimientos médicos voluntarios, pero supeditó estas medidas a que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desarrollara estos cursos y a que esos reconocimientos se incluyeran en la cartera de servicios básicos sanitarios.
En todo caso, recuerdan desde Trabajo, estas medidas "no generan cargas económicas" a las personas empleadoras.
Afectará a 348.000 empleadas del hogar
En España hay unas 348.000 mujeres afiliadas en el sistema especial de empleadas de hogar. El 80 % de ellas tiene más de 40 años y el 69 % tiene origen extranjero o doble nacionalidad.
Cerca de 38.000 trabajan como internas y el salario medio ronda los 1.014 euros al mes, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo.
En los últimos años se han aprobado avances en los derechos de estas trabajadoras como el acceso al paro, aunque aún siguen sin estar completamente equiparadas al régimen general.
No obstante, una cuarta parte del colectivo (unas 115.600 personas) ni siquiera está dada de alta en la Seguridad Social y, por lo tanto, no se benefician de ninguno de los avances.
