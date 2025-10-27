Javier Sanz, autónomo desde hace 23 años: “Estoy pagando más del 50 % de lo que genero el Estado para que lo malgasten”

Los autónomos últimamente están en boca de todos. Y es que una propuesta del Gobierno para cambiar sus cuotas a partir de 2026 ha puesto en pie de guerra a los empresarios.

La propuesta del ejecutivo suponía una subida de 17 euros en la cuota más baja, es decir, en los autónomos con ingresos de hasta 670 euros al mes y 217,37 euros en la más alta, para aquellos que cobren más de 6.000 euros en sus ingresos mensuales. El malestar que generó este planteamiento hizo que el gobierno rectificara esta propuesta y que se esté trabajando en otras medidas.

En el programa LaSexta Xplica de La Sexta han abordado la situación de los autónomos y han hablado con Javier Sanz, CEO del Grupo ADSLZone. El empresario de 41 años ha explicado que lleva 18 como autónomo y que cada vez nota más presión fiscal y un entorno económico que no facilita la generación de empleo.

“Dicen que los salarios están estancados, evidentemente, las empresas cada vez tienen que afrontar mayor presión fiscal. La productividad está completamente estancada. En ese entorno es normal que las empresas tengan los salarios más o menos congelados y sobre todo si tuviéramos la presión fiscal se generaría más empleo”, ha explicado a José Yélamo.

Sanz ha afirmado que los autónomos trabajan para sí mismos pero que quieren escalar esos negocios para contratar a más gente y generar más riqueza, así que ha explicado que hay que “cuidar la base”.

Sobre la evolución de su empresa, Sanz ha explicado que, en la actualidad, da trabajo a unas 30 personas pero “a mí me están asfixiando: estoy pagando más del 50 % de lo que genero al Estado para que luego, encima lo malgasten pues ahí tenemos un verdadero problema”.

Sanz ataca al presidente de UPTA

Tras su participación en el programa LaSexta Xplica, Sanz ha atacado duramente al presidente de la Unión de Trabajadores Autónomos, Eduardo Abad, al que ha calificado de “paniaguado del Gobierno”.

“Los que están negociando por nosotros con el ministerio están en contra de nuestros intereses. Abad ha dicho barbaridades”, empieza diciendo Sanz, que compartió plató con él en la LaSexta.

Después de recordar algunas de las palabras de Abad, Sanz ha vuelto a atacar duramente al representante de los autónomos diciendo que “esta asociación tendría que desaparecer porque este seguro que vive de las subvenciones y no pega un palo al agua”.

Abad no se ha quedado callado y en su cuenta de X ha comentado un vídeo de Sanz en el que criticaba su intervención en el programa de televisión. El presidente de UPTA ha afirmado que “este es el nivel de algunos “empresarios “ dice este chico que tiene 30 trabajadores. Normal que no le guste lo que pensamos los autónomos. Para el 14€ al mes en su cotización es un gran esfuerzo. Por encima de todo, educación y saber estar. Fin”.